В Твери проверили маршрутки № 19

11 апреля 2017 года ГИБДД совместно с УГАДН по Тверской области проверяли маршрутки № 19. Проверили 17 машин, выявили 6 нарушений ПДД водителями:

- непристегнутые ремнем безопасности – 1;

- нарушение правил стоянки - 1;

- управление ТС при наличии неисправностей – 3

- управление ТС без документов – 1;

В отделы полиции сотрудниками Госавтоинспекции доставлен один гражданин иностранного государства, предъявленные документы которого вызывают сомнения в подлинности.

Сотрудниками УГАДН по Тверской области выявлено 4 нарушения по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).