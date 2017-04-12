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В Твери проверили маршрутки № 19

12 Апреля 2017 15:29
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11 апреля 2017 года ГИБДД совместно с УГАДН по Тверской области проверяли маршрутки № 19. Проверили  17 машин, выявили 6 нарушений ПДД водителями:

- непристегнутые ремнем безопасности – 1;
- нарушение правил стоянки - 1;
- управление ТС при наличии неисправностей – 3
- управление ТС без документов – 1;

В отделы полиции сотрудниками Госавтоинспекции доставлен один гражданин иностранного государства, предъявленные документы которого вызывают сомнения в подлинности.

Сотрудниками УГАДН по Тверской области выявлено 4 нарушения по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).

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Метки: тверь гибдд маршрутки маршрутка № 19 проверили маршрутки
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Комментарии (1)

  • jeronimo 
    А разве у Интершины не 16 всего лишь машин должно работать на маршруте в соотв. с картами (бланки № 008767, № 008773-008778)? Вряд ли проверяли одни и те же т.с.
    12.04.2017 16:23
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