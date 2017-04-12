tvernews.ru
12 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Жителей Твери приглашают к участию в проектах по благоустройству своих дворов

Жителей Твери приглашают к участию в проектах по благоустройству своих дворов - ТИА
12 Апреля 2017 13:58
Автор:

Фоторепортаж

В Твери состоялось общественное обсуждение проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство города Твери на 2015 год-2020 годы». В обсуждении приняли участие жители Центрального района города.

Напомним, в этом году Тверь вошла в число муниципалитетов, где будет реализована федеральная программа партии «Единая Россия» «Городская среда». Город получит субсидию благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени и софинансированию из бюджета Тверской области. В 2017 году в объем финансирования программы составит около 300 млн. рублей. На решение проблем дворовых территорий, а именно, ремонт асфальтобетонного покрытия, освещения, строительство спортивных и парковочных площадок, формирование «доступной среды», озеленение и другие мероприятия будет направлено порядка 200 млн рублей, около 100 млн будет потрачено на благоустройство зон отдыха.

Одно из условий программы – жители сами должны стать инициаторами проектов по благоустройству своих дворов.

Тверитяне, пришедшие на встречу в администрацию Центрального района, смогли получить исчерпывающую информацию о порядке участия в проекте, условиях, при наличии которых тот или иной двор сможет войти в программу, сроках подачи заявок, а также услышать компетентные ответы на конкретные вопросы.

Глава администрации Центрального района Максим Чубуков призвал всех неравнодушных жителей активнее включаться в работу: заявки на участие в программе будут приниматься до 26 апреля. 

- Теперь, когда город попал в программу, наша основная задача – услышать мнение жителей, – говорит Максим Чубуков. - Чтобы работа по благоустройству дворов и общественных зон была не просто проведена, а выполнена качественно, с учетом мнения людей, которые будут там жить либо пользоваться данной территорией. Ведь, как показывает опыт, если человек принимает участие в формировании перечня и видов работ, контролирует этапы ремонта, впредь он будет бережнее относится к новому объекту, следить за его сохранностью, что позволить сберечь вложенные бюджетные деньги.

Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся уже в июне.

Подробнее об участии в программе можно узнать из Постановления Администрации города Твери № 388 от 20.03.2017 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Правовые акты», сообщает Управление информации администрации города Твери

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: «Формирование современной городской среды на 2017 год» тверь
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Добрая Мышь 
    а когда будет такая встреча по заволжскому району?
    12.04.2017 14:19
    0 | 1

    • kudimov 
      Так встречи по благоустройству дворов, а не по срезке кустов на улицах частного сектора))
      12.04.2017 14:21
      0 | 0

  • protivvsex 
    еще одна программа "фильтры Грызлова-Петрика" , хо-хо-хо.
    12.04.2017 14:22
    0 | 0

  • spletnik 
    Что это?
    Прикрепленные изображения:
    12.04.2017 14:26
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
141

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
96

Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

2017-04-11 20:24
73

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

2017-04-11 18:17
50

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери собирают деньги «Детям Донбасса»

2017-04-05 17:13
45

В Твери неизвестные вымогают деньги за парковку и царапают машины

2017-04-11 12:14
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100