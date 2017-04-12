Жителей Твери приглашают к участию в проектах по благоустройству своих дворов

В Твери состоялось общественное обсуждение проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство города Твери на 2015 год-2020 годы». В обсуждении приняли участие жители Центрального района города.

Напомним, в этом году Тверь вошла в число муниципалитетов, где будет реализована федеральная программа партии «Единая Россия» «Городская среда». Город получит субсидию благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени и софинансированию из бюджета Тверской области. В 2017 году в объем финансирования программы составит около 300 млн. рублей. На решение проблем дворовых территорий, а именно, ремонт асфальтобетонного покрытия, освещения, строительство спортивных и парковочных площадок, формирование «доступной среды», озеленение и другие мероприятия будет направлено порядка 200 млн рублей, около 100 млн будет потрачено на благоустройство зон отдыха.

Одно из условий программы – жители сами должны стать инициаторами проектов по благоустройству своих дворов.

Тверитяне, пришедшие на встречу в администрацию Центрального района, смогли получить исчерпывающую информацию о порядке участия в проекте, условиях, при наличии которых тот или иной двор сможет войти в программу, сроках подачи заявок, а также услышать компетентные ответы на конкретные вопросы.

Глава администрации Центрального района Максим Чубуков призвал всех неравнодушных жителей активнее включаться в работу: заявки на участие в программе будут приниматься до 26 апреля.

- Теперь, когда город попал в программу, наша основная задача – услышать мнение жителей, – говорит Максим Чубуков. - Чтобы работа по благоустройству дворов и общественных зон была не просто проведена, а выполнена качественно, с учетом мнения людей, которые будут там жить либо пользоваться данной территорией. Ведь, как показывает опыт, если человек принимает участие в формировании перечня и видов работ, контролирует этапы ремонта, впредь он будет бережнее относится к новому объекту, следить за его сохранностью, что позволить сберечь вложенные бюджетные деньги.

Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся уже в июне.

Подробнее об участии в программе можно узнать из Постановления Администрации города Твери № 388 от 20.03.2017 «О реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на официальном сайте администрации города Твери в разделе «Правовые акты», сообщает Управление информации администрации города Твери