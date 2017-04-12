В Твери пройдет католический Крестный ход

В Твери 14 апреля пройдет католический Крестный ход. Его организатором выступает Приход Римско-Католической Церкви Преображения Господнего в лице отца-настоятеля Марэка Тачиковски.

С 18.00 до 19.00 верующие пройдут по следующему маршруту: вокруг сквера Героев Чернобыля, от Храма Преображения Господнего (улица Советская, дом 61) – улица Советская – улица Вагжанова – Смоленский переулок – Храм Преображения Господнего.