В Твери судебные приставы арестовали три автомобиля должников

Судебные приставы Специализированного отдела по взысканию административных штрафов по Твери и Калининскому району совместно с сотрудниками ГИБДД провели очередной рейд. Для выявления должников судебные приставы использовали приложение "Мобильный розыск".

Только фактическим исполнением окончено более 30 исполнительных производств. Наложен арест на три автомобиля за долги по административным штрафам и задолженностям в пользу кредитных учреждений.

Если должники не предпримут в установленный срок меры по погашению имеющейся задолженности, арестованное имущество после оценки независимым оценщиком будет передано на принудительную реализацию.

Хозяева еще восьми автомобилей оплатили долги на месте по квитанции.

Всего за время проведения акции с помощью "Мобильного розыска" было проверено более 200 автотранспортных средств.