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Школьников во время экскурсий в Тверской Императорский дворец обеспечат бесплатными обедами

12 Апреля 2017 12:37
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Школьники из районов Верхневолжья, посещающие Тверской Императорский дворец в рамках проекта «Нас пригласили во дворец», будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Бюджетная комиссия  выделила на эти цели более 3,3 млн рублей.

Экскурсии для школьников из районов в Тверском Императорском дворце будут проводиться три дня в неделю, с 10.00 до 17.00. Предполагается, что в каждый из этих дней учреждение посетят до 400 учеников.

Питание школьников будет скоординировано с экскурсионным графиком. Если мероприятия проходят в первой половине дня, то обед состоится после посещения дворца, если дети приедут во второй половине дня, то они пообедают до экскурсии.

Как сообщила Министр образования Тверской области Наталья Сенникова, предусмотрен полноценный обед из четырех блюд. Его средняя стоимость на каждого ребенка составит около 150 рублей.

Сейчас ищут место организации питания на базе одного из подведомственных Министерству образования учреждений, которое располагает подходящей столовой для единовременного размещения до 200 детей.

Особое внимание уделят выбору организации, которая обеспечит питание школьников. Это должна быть компания, имеющая опыт такой работы и прошедшая все необходимые согласования в Роспотребнадзоре.

 

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Метки: питание для школьников тверской императорский дворец экскурсии для школьников бесплатные обеды
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Комментарии (3)

  • hell 
    "Особое внимание уделят выбору организации, которая обеспечит питание школьников. Это должна быть компания, имеющая опыт такой работы и прошедшая все необходимые согласования в Роспотребнадзоре."- А че, тендер здесь разве не положен?
    12.04.2017 12:56
    0 | 2

    • jazz-y 
      Тендер? :) Уже исходя из постановки вопроса очевидно, что условия конкурса будут написаны под конкретную организацию...
      12.04.2017 13:37
      0 | 3

  • horton 
    "...имеющая опыт такой работы и прошедшая все необходимые согласования в Роспотребнадзоре..." - по-моему это должно подразумеваться само собой...
А вот "особое внимание" можно уделить и другим критериям...
    12.04.2017 13:46
    0 | 0
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