Житель Твери похитил 12 автомобильных аккумуляторов

26-летнего жителя Твери осудили по статье «Тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщает прокуратура Тверской области, за два месяца прошлого года на территории Московского района он украл 12 аккумуляторов с автомобилей, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей. Ранее молодой человек уже был осужден за подобные преступления. В итоге суд назначил ему наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.