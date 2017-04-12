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Представители ОНФ проверили работу многофункциональных центров госуслуг в Твери

12 Апреля 2017 11:56
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Активисты Общероссийского народного фронта выявили недочеты при оказании госуслуг в многофункциональных центрах (МФЦ) в Твери. Ранее в региональное отделение ОНФ поступали жалобы граждан на длительное ожидание в очереди, задержку сроков получения уже готовых документов.

«В ходе мониторинга мы проверили работу филиалов №1, 2 и 3 ГАУ МФЦ, которые расположены в здании на улице Трехсвятская. К сожалению, многие недостатки, о которых заявляли граждане, в ходе проверки подтвердились. Время ожидания для получения услуги в МФЦ, по словам сидящих в очереди людей, доходит до 30–40 минут, а иногда и более часа вместо положенных 15 минут. При этом на талонах, которые получают граждане, не написано примерное время ожидания и количество человек в очереди, поэтому приходится ждать в зале», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Тверской области Андрей Римдзенок.

Помимо длительных очередей общественники обратили внимание на превышение сроков получения документов из Росреестра и невозможность получить муниципальные услуги, так как у МФЦ нет договора с администрацией города. Кроме того, стало известно, что работники МФЦ перевозят пакеты документов в органы власти и обратно на машине, так как автоматизированная система, закупленная ранее, не подключена из-за отсутствия защищенных каналов связи. По мнению представителей Народного фронта, невозможность использования системы увеличивает риск ошибок при формировании пакета документов и является серьезным недостатком.

Общественники также обратили внимание на то, что на третьем этаже здания не сделан ремонт, места приема граждан не оборудованы в соответствии со стандартами. Также были выявлены нарушения доступности многофункционального центра для маломобильных групп населения. Перед зданием отсутствует парковка для инвалидов, нет звуковых информаторов и тактильно-визуальных знаков, информация на стендах не продублирована на шрифте Брайля. Высота порога на входе превышает 5 см при норме 1,4 см. Отсутствует кнопка вызова дежурного в случае необходимости оказания помощи маломобильным гражданам. Филиалы МФЦ находятся на трех этажах, при этом лифт в здании не приспособлен для инвалидов-колясочников.

«Оценив условия пребывания граждан, мы пришли к выводу, что по организации безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья объект можно считать недоступным», – сказал по итогам проверки Андрей Римдзенок. Он отметил, что долю граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу «одного окна», необходимо увеличить. Помимо этого, услуги должны стать более качественными. В связи с этим ОНФ направит информацию о выявленных нарушениях в министерство промышленности и информационных технологий Тверской области для принятия соответствующих мер по улучшению работы МФЦ. В дальнейшем в Народном фронте планируют провести повторный мониторинг многофункциональных центров. До устранения недостатков вопрос останется на контроле общественников.

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Метки: онф многофункциональные центры госуслуг в Твери
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Комментарии (2)

  • Житель подземелья 
    А на какое бабло живут активисты ОНФ? Да и сам этот фонд на какие шиши существует? А то будет как всегда: одни бюджетные дармоеды проверили других и выяснили, что одни из них работают так себе.
    12.04.2017 12:29
    0 | 2

  • romich 
    Эти уроды исполняют роль шавок. Все их проверки-профанация чистой воды, отчеты лживы. Кому нужен этот цирк, можно только гадать-может, чем больше нарушений, тем больше штрафов и меньше зарплаты?  Все, что делается у нас в стране, беззаконно и фальшиво. 
Вообще,  жить там,  где сплошное вранье  и все об этом знают, любопытно.  Верить в искренность  начинаний  могут только умственно отсталые.
    12.04.2017 13:33
    0 | 2
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