Медвежат-сирот из Красноярска ждут в Тверской области

Маму медвежат зверски убили браконьеры, отрезали лапы и желчный пузырь - самое ценное на чёрном рынке, и бросили возле берлоги, а медвежата выжили., сообщает ВГТРК Красноярск

Сейчас решается судьба этих малышей. Медвежатами уже заинтересовались в госцирке. Практически сразу после рождения они быстрее адаптируются и легче поддаются дрессировке. Но ещё есть шанс вернуть зверей в естественную среду обитания. В центре спасения медвежат-сирот международного фонда защиты животных подтвердили - они готовы помочь.



"Либо вы сюда их переправляете - любым транспортом, любым образом, мы готовим к реабилитации и у вас выпускаем уже, либо на месте вы ищете человека, который этим займётся - какие-нибудь заказники, нацпарки, где угодно, чтобы они были в изоляции от людей. Потому что чем больше они с людьми будут в контакте, тем меньше шансов у них реабилитации в природе", - пояснил руководитель проекта по реабилитации медвежат Сергей Пажетнов (Тверская область).



Но на карантин, прививки и перевозку животных потребуются немалые средства. Тем временем полиция вышла на след браконьера, который оставил медвежат сиротами. "Браконьерство рассматривается именно как уголовная ответственность, за это предусмотрено наказание в виде штрафа и ущерба. Ущерб составляет, если это самец - 90 тысяч, если самка - 150 тысяч", - сообщил заместитель министра ресурсов и экологии края Владимир Званцев.



Получить официальное разрешение на отстрел медведя можно только с 15 апреля.