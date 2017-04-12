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Медвежат-сирот из Красноярска ждут в Тверской области

12 Апреля 2017 11:24
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Маму медвежат зверски убили браконьеры, отрезали лапы и желчный пузырь - самое ценное на чёрном рынке, и бросили возле берлоги, а медвежата выжили., сообщает ВГТРК Красноярск

Сейчас решается судьба этих малышей. Медвежатами уже заинтересовались в госцирке. Практически сразу после рождения они быстрее адаптируются и легче поддаются дрессировке. Но ещё есть шанс вернуть зверей в естественную среду обитания. В центре спасения медвежат-сирот международного фонда защиты животных подтвердили - они готовы помочь.

"Либо вы сюда их переправляете - любым транспортом, любым образом, мы готовим к реабилитации и у вас выпускаем уже, либо на месте вы ищете человека, который этим займётся - какие-нибудь заказники, нацпарки, где угодно, чтобы они были в изоляции от людей. Потому что чем больше они с людьми будут в контакте, тем меньше шансов у них реабилитации в природе", - пояснил руководитель проекта по реабилитации медвежат Сергей Пажетнов (Тверская область).

Но на карантин, прививки и перевозку животных потребуются немалые средства. Тем временем полиция вышла на след браконьера, который оставил медвежат сиротами. "Браконьерство рассматривается именно как уголовная ответственность, за это предусмотрено наказание в виде штрафа и ущерба. Ущерб составляет, если это самец - 90 тысяч, если самка - 150 тысяч", - сообщил заместитель министра ресурсов и экологии края Владимир Званцев.

Получить официальное разрешение на отстрел медведя можно только с 15 апреля.

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Метки: медвежата медвежата-сироты убили медведицу
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Комментарии (1)

  • horton 
    Абсурдность ситуации по поводу мужчины, спасшего медвежат (в тексте не оговаривается), просто зашкаливает...
    12.04.2017 13:15
    0 | 1
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