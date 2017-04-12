Уроженцы Тверской области угоняли иномарки в Подмосковье

Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержали двух ранее судимых уроженцев Тверской области 46 и 47 лет и 36-летний уроженца Закавказья. Они подозреваются в совершении серии краж автомобилей.

Злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, совершали кражи автомашин иностранного производства.

«Доказана причастность задержанных к совершению двух краж иномарок, на территории Одинцовского района. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей», - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.