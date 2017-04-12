Уроженцы Тверской области угоняли иномарки в Подмосковье

Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержали двух ранее судимых уроженцев Тверской области 46 и 47 лет и 36-летний уроженца Закавказья. Они подозреваются в совершении серии краж автомобилей.
Злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, совершали кражи автомашин иностранного производства.
«Доказана причастность задержанных к совершению двух краж иномарок, на территории Одинцовского района. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей», - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии (2)
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hell
12.04.2017 11:59
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hockey
12.04.2017 12:10
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