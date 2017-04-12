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Уроженцы Тверской области угоняли иномарки в Подмосковье

12 Апреля 2017 11:30
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Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержали двух ранее судимых уроженцев Тверской области 46 и 47 лет и 36-летний уроженца Закавказья. Они подозреваются в совершении серии краж автомобилей.

Злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, совершали кражи автомашин иностранного производства.

 «Доказана причастность задержанных к совершению двух краж иномарок, на территории Одинцовского района. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей», - сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: угон автоугон угоняли автомобили
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Комментарии (2)

  • hell 
    По Новой Риге в Ржев небось гнали...
    12.04.2017 11:59
    0 | 3

    • hockey 
      да, скорее всего, какие еще тут варианты, прямая дорога
      12.04.2017 12:10
      0 | 2
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