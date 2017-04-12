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В августе начнут соединять обход Вышнего Волочка с трассой М-11

12 Апреля 2017 10:55
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Работы по соединению действующего платного участка в обход города Вышний Волочек (5-й этап, км 258 – км 334) и 6 этапа строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург»» (км 334 – км 543) начнутся в августе 2017 года.

На данный момент завершили основные работы по строительству развязки на 330 км, подключили освещение, заложили канализацию. В августе в рамках работ по обустройству примыкания 5-ого и 6-ого этапов изменят поперечный уклон дороги на стыке по основному ходу (на вираже внешний край дороги поднимается, чтобы компенсировать влияние на автомобили центробежной силы). Однако запуска участка в эксплуатацию не будет: по контракту работы должны завершить в мае 2018 года.

Обход Вышнего Волочка (км 258 – км 334) – первый построенный участок и пятый этап проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва- Санкт-Петербург». Заказчик проекта – Государственная компания «Автодор». Исполнитель – ПАО «Мостотрест». Участок был открыт в ноябре 2014 года.

Шестой этап (км 334 – км 543) строительства автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» является самым протяженным, он проходит по территории Тверской (Вышневолоцкий и Бологовский районы) и Новгородской областей. Заказчик проекта – Государственная компания «Автодор». Исполнитель – ПАО «Мостотрест». Завершение работ по контракту – май 2018 года.

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Метки: м-11 строительство трассы м-11 обход вышнего волочка автодор
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Комментарии (5)

  • abeltv 
    Нам платная дорога (за наш же счёт) не интересна!
Вот М10 в районе Старицкого перекрёстка наверное в этом году сделают - и может быть всю окружную вокруг Твери смогут доделать, кроме самого моста через Волгу - его вроде как в начале следующего года хотят доделать. Вот тогда будет хорошо!
А про М11 - деньги выброшенные на ветер! Ей пользуются единицы.
Предлагаю ТИА сделать запрос в УпрДор насчёт количества а/м, которые проезжают в месяц по М11 - и сразу станет понятно, что это дорога слишком дорогая для обычных автомобилистов!
Непонятно только почему не снижают тарифы, если видят, что можно их снизить и тогда больше можно будет заработать - только в России такое.
А про строительство на бюджетные деньги, т.е. на налоги с нас собранные, это вообще фантастика - лучше бы бесплатные дороги ремонтировали, реконструировали и строили, а вот платные трассы - только за частный счёт, тогда была бы и справедливость, и с дорогами был бы порядок. А так обычное нецелевое использование бюджета!
    12.04.2017 11:53
    0 | 6

    • Alx 
      Здравый смысл подсказывает, что для владельца дороги выгоднее, когда по ней едет один автомобиль за 100 рублей, чем десять автомобилей по 10 рублей.
      12.04.2017 12:33
      0 | 5

    • Инвалид 
      А жабу куда девать?
Она же есть просит!
      12.04.2017 13:59
      0 | 0

  • horton 
    Заголовок - Огонь! Еле сообразила что к чему )))
    12.04.2017 12:57
    0 | 2

    • pessimist 
      Да, по непонятным причинам автор заголовка считает ВВ-объезд не частью строящейся М11, а отдельным от нее объектом. В том же духе новость можно было бы изложить как "В августе Вышневолоцкий объезд будет соединен с Бологовским объездом".
      12.04.2017 13:06
      0 | 1
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