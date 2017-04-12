В августе начнут соединять обход Вышнего Волочка с трассой М-11

Работы по соединению действующего платного участка в обход города Вышний Волочек (5-й этап, км 258 – км 334) и 6 этапа строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург»» (км 334 – км 543) начнутся в августе 2017 года.

На данный момент завершили основные работы по строительству развязки на 330 км, подключили освещение, заложили канализацию. В августе в рамках работ по обустройству примыкания 5-ого и 6-ого этапов изменят поперечный уклон дороги на стыке по основному ходу (на вираже внешний край дороги поднимается, чтобы компенсировать влияние на автомобили центробежной силы). Однако запуска участка в эксплуатацию не будет: по контракту работы должны завершить в мае 2018 года.

Обход Вышнего Волочка (км 258 – км 334) – первый построенный участок и пятый этап проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва- Санкт-Петербург». Заказчик проекта – Государственная компания «Автодор». Исполнитель – ПАО «Мостотрест». Участок был открыт в ноябре 2014 года.

Шестой этап (км 334 – км 543) строительства автомагистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург» является самым протяженным, он проходит по территории Тверской (Вышневолоцкий и Бологовский районы) и Новгородской областей. Заказчик проекта – Государственная компания «Автодор». Исполнитель – ПАО «Мостотрест». Завершение работ по контракту – май 2018 года.