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Все полицейские Вышнего Волочка ночью искали 8-летнюю девочку

12 Апреля 2017 10:58
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11 апреля в 22.00 в дежурную часть Вышневолоцкого отдела полиции поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней девочки.

Обратившаяся в полицию женщина сообщила полицейским о том, что ее восьмилетняя дочь после школы зашла к своей бабушке, после чего направилась домой, но до дома так и не дошла.

На поиски ребенка вышел весь личный состав Вышневолоцкого отдела полиции Управления МВД России по Тверской области, а также кинолог, сотрудники МЧС, следователи и криминалисты следственного комитета. Полицейские опросили соседей и одноклассников пропавшей. Ориентировка с приметами девочки была направлена во все ОВД области. Ночью 12 апреля ребенка нашли, она была в квартире своей подружки, к которой она пришла накануне и уснула. Девочка рассказала, что в отношении нее никаких преступлений и иных противоправных действий не совершалось. С подростком инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.

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Метки: пропал ребенок тверская область поиски девочки пропал человек
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Комментарии (5)

  • peshehod 
    Вот вам и учение в условиях, приближенных к боевым; хорошо, что обошлось
    12.04.2017 11:12
    0 | 2

  • Алексей Владимирович 
    можа попутно и 60000000 найдут
    12.04.2017 11:12
    0 | 6

  • horton 
    Как-то не очень понятно по поводу родителей подружки...
    12.04.2017 11:20
    0 | 9

    • hell 
      Согласна. Если бы мне друг ребенка сказал, что ему разрешили остаться на ночь у нас, я бы пока не выяснила это с родителями, не повелась бы...
      12.04.2017 11:24
      0 | 4

  • hell 
    У восьмилетней нет телефона? Мы своему будущему первоклашке  купили часы с GPS трекером, пасти будем всей семьей, хотя  в первый класс он точно будет сопровождаться... Его двенадцатилетнему брату тоже заказали, а то, пока не нагуляется, домой из школы не придет, а потом думают родители, гадают- где был?  В наше время деток нужно контролировать по полной.
    12.04.2017 11:22
    4 | 5
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