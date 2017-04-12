Все полицейские Вышнего Волочка ночью искали 8-летнюю девочку

11 апреля в 22.00 в дежурную часть Вышневолоцкого отдела полиции поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней девочки.

Обратившаяся в полицию женщина сообщила полицейским о том, что ее восьмилетняя дочь после школы зашла к своей бабушке, после чего направилась домой, но до дома так и не дошла.

На поиски ребенка вышел весь личный состав Вышневолоцкого отдела полиции Управления МВД России по Тверской области, а также кинолог, сотрудники МЧС, следователи и криминалисты следственного комитета. Полицейские опросили соседей и одноклассников пропавшей. Ориентировка с приметами девочки была направлена во все ОВД области. Ночью 12 апреля ребенка нашли, она была в квартире своей подружки, к которой она пришла накануне и уснула. Девочка рассказала, что в отношении нее никаких преступлений и иных противоправных действий не совершалось. С подростком инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.