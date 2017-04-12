Три тверских должника могут лишиться своих автомобилей

В Твери и Калининском районе судебные приставы и сотрудники ГИБДД ловили должников при помощи приложения "Мобильный розыск". Фактическим исполнением удалось окончить более 30 исполнительных производств, сообщает пресс-служба УФССП по Тверской области.

На три автотранспортных средства за долги по административным штрафам и задолженностям в пользу кредитных учреждений приставы наложили арест. В случае, если хозяева не погасят задолженности в срок, их автомобили оценят и продадут. Хозяева еще восьми автомобилей оплатили долги по квитанции на месте.

Всего за время проведения акции с помощью "Мобильного розыска" было проверено более 200 автотранспортных средств.

Посетители мобильного офиса судебных приставов получили разъяснение о работе электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" http://r69.fssprus.ru/iss/ip/, который предусматривает различные способы оплаты имеющейся задолженности, в том числе в онлайн – режиме. Всем обратившимся были вручены информационные материалы – буклеты «Узнай о долгах».