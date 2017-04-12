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Задержанным в Твери наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы

12 Апреля 2017 10:25
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 28-летних мужчину и женщину.  Молодые люди безработные, приехали в Тверь для сбыта наркотиков. Злоумышленники собирались делать «закладки». Заказы от наркоманов они принимали на мобильный телефон, который парочка рисовала на стенах жилых домов с пометкой, обозначающей вид наркотика.

По данным оперативников, в первый раз для дальнейшего распространения пара закупила в Москве около 2 граммов вещества, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон. На арендованной в Твери квартире парочка расфасовала товар, а потом сделала закладку в подъезде одного из жилых домов. Оставшееся вещество хранилось в квартире сбытчиков.

Полицейские обнаружили тайники с наркотическим веществом. В арендованной сбытчиками квартире прошел обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято вещество N-метилэфедрон общей массой более 1,6 грамма.

Наркосбытчики были задержаны у железнодорожного вокзала Твери. При личном досмотре в присутствии понятых у задержанных изъяли сверток с порошкообразным веществом массой около 100 граммов. Исследованием экспертно-криминалистического центра установлено, что изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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Метки: наркоторговцы полиция умвд тверь
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