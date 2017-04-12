В Тверской области повылезали змеи

Будьте осторожны, в Тверской области замечены змеи. Пресмыкающиеся почувствовали весеннее тепло и повылезали из своих нор погреться на солнышке. Так, например, в Кимрском районе в Титовском лесу замечена гадюка, довольно крупная, упитанная, но слегка заторможенная.

Автор фото и видео Ваня Шорин

Для справки (alins.ru):

Гадюка обыкновенная распространена на юге европейской части России, в Алтайском крае, в некоторых странах Европы, а также гадюка населяет Северо-Восточный Китай.

Эта змея длиной 35-50 см. Обыкновенная гадюка может быть разного цвета, но есть один отличительный признак для всех гадюк: это темный зигзаг на спине, от затылка до конца хвоста, который сопровождается с каждой стороны продольным рядом темных пятен. Можно считать, что основной цвет гадюк серебристый, но это условно, так как встречаются светло-серые, желтые, зеленые и бурые особи. Брюшко у гадюки темно-серого или даже черного цвета. Конец хвоста всегда более светлого цвета, чаще лимонного.

Голова сзади заметно шире шеи, довольно плоская, шея ясно отделена и немного сжата с боков, хвост относительно короткий, заметно утончен в последней трети длины и заканчивается коротким твердым кончиком. У самца тело короче и тоньше, а хвост относительно толще и длиннее, чем у самки. Длина взрослого самца около 60 см, а длина самки — 70, но может доходить до 80 см.

Гадюки имеют большие, округлые глаза. Некоторые говорят, что в них отражается какое-то коварство и агрессия. Цвет радужной оболочки обыкновенно яркий огненно-красный, у темных самок — светлый красновато-бурый.

В месте обитания у гадюки нет каких-то особых пристрастий, она может встречаться то тут, то там: в лесах и в пустынях, на горах, лугах, полях, болотах и даже в степях. Главное, чтобы было достаточно пищи и света, а к остальному она не предъявляет особых требований. Особенно много гадюк встречается в болотистых местах. Здесь они обитают иногда в ужасающем количестве.

Некоторые пустынные местности в северной Германии пользуются дурной славой из-за множества этих ядовитых змей. Гадюка живет в каком-нибудь отверстии в почве, под корнями дерева или между камнями, в норке (из которой она предварительно выгоняет хозяев), в расщелине почвы — вообще в каком-нибудь подобном убежище, вблизи которого должно находиться небольшое открытое место, где она могла бы погреться на солнышке.

Несмотря на то, что гадюки любят свет и тепло, нельзя утверждать, что эта змея ведет дневной образ жизни, даже наоборот, днем они медлительные, любят понежиться в солнечных лучах, а с наступлением сумерек, гадюки становятся активными и выползают на охоту. Даже ее глаза приспособлены к видению в темноте: зрачок может увеличиваться и уменьшаться, что является редкостью у рептилий.

Пищу гадюкам преимущественно составляют теплокровные животные, особенно мыши, которых змея предпочитает всякой другой еде. Из наблюдений ученых следует, что она ловит мышей не только на земле, но и под землей. Птенчики, особенно тех птиц, которые гнездятся на земле, часто становятся жертвой гадюки. Может охотиться и на взрослых птиц. Лягушек и ящериц она ест только в крайнем случае.