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Всех безработных и самозанятых россиян могут лишить бесплатной медицинской помощи, кроме вызовов "скорой"

12 Апреля 2017 09:56
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Министерство здравоохранения по инициативе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) намерено внести поправки в законодательство о лишении бесплатных полисов ОМС всех безработных и самозанятых россиян (тех, за кого работодатель не платит страховых взносов). Как сообщают "Известия", об этом шла речь в докладе Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год». Теперь обделённым категориям граждан можно будет рассчитывать только на бесплатную скорую помощь.

По мнению чиновников, эта мера поможет сэкономить бюджетные средства. Однако сами медики считают, что новый закон приведет к дополнительным тратам для государства и увеличению нагрузки на «скорую», не говоря уже об ущемлении прав граждан.

Как поясняет Минздрав, сегодня страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) - субъекты РФ за счет бюджета. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров (репетиторы, сиделки, няни, фрилансеры и т.п.). Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, поэтому и на бесплатную медицинскую помощь рассчитывать не имеют права. На сегодняшний день в ОМС застрахованы 146,5 млн человек. Из них не платят взносы в социальные фонды порядка 8–12 млн граждан.

Однако эксперты в области здравоохранения считают, что изменения приведут к дополнительной нагрузке на «скорую», что может помешать помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

Хотя самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный медицинский полис, им предложат его приобрести, скажем, за 20 тыс. рублей.

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Метки: минздрав россии фомс полис омс бесплатная медицинская помощь
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Комментарии (24)

  • Sedmoy 
    Известное дело, наша, так называемая "экономика", на такое количество "дарагих расиян" не рассчитана. Поэтому, электорат,... Ну вы поняли. :) "Кто не понял - тот поймёт." :)
    12.04.2017 10:40
    0 | 7

    • kudimov 
      А че, одни должны работать, а другие, диванные мыслители - лечиться бесплатно за налоги первых?) Так, что Седьмой, если че (не дай Бог) у тебя заболит, то пойдешь в платную клинику "Пульсец" ))
      12.04.2017 11:52
      1 | 3

      • Sedmoy 
        Твои налоги разворовываются. Под контролем гос-ва, так или иначе, уже находится до 80% (по мнению некоторых специалистов)  "экономики" страны...  "Смекаешь, Ручечник?" (с)  А все ли граждане могут получить работу вообще? Да с достойной оплатой, чтоб хоть на пожрать нормально хватило? А ....  и т.д.  И вообще, смысл нашего нынешнего  гос-ва в чём, Кудимов?
        12.04.2017 12:18
        0 | 3

        • kudimov 
          И че предлагаешь? Не работать и Эхо весь день слушать?) Придут другие во власть  - ничего не изменится, проходили уже. Переделят собственность и все, ни с тобой, ни со мной не поделятся.
          12.04.2017 12:38
          2 | 3

          • Sedmoy 
            Я ему про одно... Хорошо, что везде и всегда решает активное меньшинство (примерно 2%. :)) А для тебя (да и Мысчи, к примеру) вот,  один хороший человек  однажды сказал (см. картинку :). Да и чё с вами делиться то, если вы ничего не просите. :) Правильно, что у вас даже то, что было,  потихоньку забирают. А почему нет-то, Кудимов? :) 
Ты не ответил мне на вопрос: в чём смысл (да и цель) нашего нынешнего гос-ва. Интересно, чё скажешь. :)
            Прикрепленные изображения:
            12.04.2017 13:30
            0 | 0

            • kudimov 
              У меня нет ответа на этот вопрос, я даже не знаю, какие цели были у предыдущих (Ельцинского, Брежневского и пр.) Декларировали одно, а делали другое. А про 2% ты уже говорил, но при этом коснется 100%. Никому не отсидеться (отлежаться). И главное, что лучше не будет. Не принесут тебе достойное содержание (пособие, пенсию, работу) на блюдечке. Если ты хочешь движухи, то видно не помнишь, как пенсионеры по полгода без пенсий сидели, продавали все, что было дома, чтобы потом еду купить.
              12.04.2017 13:42
              0 | 1

              • Sedmoy 
                Вот, "Путин объявил об ухудшении отношений с США при Трампе". Хуже, говорит, стало чем при Обаме ( https://republic.ru/posts/81797). Вот не знаю даже что делать: плакать или смеяться. Что посоветуешь, Кудимов?
                12.04.2017 14:08
                0 | 0

                • kudimov 
                  Объяви голодовку, пока Трамп не извинится)
                  12.04.2017 14:11
                  0 | 0

  • Судья 
    а где они видели бесплатную медицину?
    12.04.2017 10:48
    2 | 9

  • Добрая Мышь 
    что значит самозанятые, за которых работодатель не платит?? по сути это Ип, у них нет работодтеля, они сами себе начальники, но Ип как раз сами за себя взносы в ФФомс платят.
    12.04.2017 10:59
    2 | 3

    • Добрая Мышь 
      отдельный привет моим нелюбителям. я понимаю, вам все равно какой мой коммент минусить, но прям дико приятно, что я бережу ваш ум ( если он у вас есть конечноть))
      12.04.2017 11:55
      1 | 0

  • RSERG 
    "(ФОМС) намерено внести поправки в законодательство"  - Еще курочка в гнезде, а мы уже начинаем яйцами торговать. Вот когда примут, тогда и публикуйте.
    12.04.2017 11:03
    2 | 3

  • Бертран 
    При всей привлекательности такого порядка оказания медпомощи, есть и некоторые недостатки- действительно, возрастёт нагрузка на "скорую", поэтому нужно ввести поправки и в этот раздел. А именно, оказание неотложной помощи лицам не имеющим страховки производить на платной основе. Оказали- выписали счёт и уехали. Не захотят платить, передать долг коллекорской фирме. 
Честные граждане не должны страдать!
    12.04.2017 11:08
    3 | 0

  • ДеД 
    "...надои растут, хотя удои падают" (с)
    12.04.2017 11:13
    0 | 2

  • oxion 
    Мне кажется справедливо, что так хотят сделать. 
Работаешь? Значит работодатель платит за тебя налоги и т.д. 
Не работаешь официально, значит работаешь на себя) Тогда и сам себе помогай...
Только вот оно что:
1. Если зарплата черная? Работаю конечно, но официально деньги отчисляются в фонды с 5000 рублей. А реально человек получает больше.
2. Если такое сделать с медициной, то можно потом сделать с пожарными, милицией, и др. 
Напрашивается вывод, если я сам за все буду платить, то зачем мне такое государство в котором, я должен заплатить:
врачам
милиции
пожарникам
образование
налог на доход
налог на квартиру
и т.д..
Зачем мне такое государство, в котором за все надо платить, и не получать в обратку ничего?  В конце жизни пенсию получим какую от гос-ва с мутными фондами? 
А если просто откладывать тыс по 30 в год под проценты? Так в конце жизни получится больше, если я сам за себя буду.
    12.04.2017 11:22
    4 | 6

    • MikeH 
      Я вас сильно удивлю, но все (слышите, все!) отдают около половины своего дохода после уплаты налогов в виде различных налогов государству.
Получили на руки 20 000 р? Примерно 10 000 из них вы отдадите государству. 
Поэтому все эти спекуляции политоты и чиновников о черных и белых зарплатах смешны. 
Пусть сначала утвердят минимальную часовую оплату труда в стране, чтобы от нее отталкивались все расчеты, а ж потом пытаются что-то оптимизировать.

И обратите внимание - везде, где бы не возникала шумиха об оптимизации, об оптимизации тех кто занимается этим вопросом - речи не идет.
ФОМС хочет оптимизацию на гражданах? А где новость об оптимизации самого ФОМС? Уроды, мля.
      12.04.2017 11:31
      1 | 8

  • bae99 
    Так просто будут трудовые книжки работать...
    12.04.2017 12:00
    1 | 1

    • Добрая Мышь 
      "просто" трудовые книжки уже давно не работают. если дир вам зп не начисляет - не видать вам стажа. и кстати сейчас очень все отслеживается прекрасно
      12.04.2017 12:45
      1 | 0

  • Житель подземелья 
    Хммм.... А давайте оставим бесплатно только Скорую помощь а за все остальное пусть граждане платят сами? Если захотят. Ну скажем 10 тысяч/год базовая страховка. Нет страховки? Гони бабки! Я вот вряд ли страховку куплю, за последние лет 5 больняк брал 1 или 2 раза, проблемы со здоровьем предпочитаю решать у платных врачей.
    12.04.2017 12:19
    3 | 0

    • Добрая Мышь 
      ну в сша давно такая система. и декретных почти нет, как и почсобия на ребенка. только наши все жалуются. а про здоровье - не зарекайтесь, всякое бывает
      12.04.2017 12:52
      1 | 1

      • Житель подземелья 
        А я не зарекаюсь. На то, чтобы выяснить что твориться со спиной пришлось отдать некую сумму, причем проблеме порядка 10 лет, но вот что-то "бесплатная" медицина ее не хотела видеть в упор. Частники выявили довольно быстро, но да, за деньги. Если эта фигня вылезет в хроническую стадию (сейчас беспокоит эпизодически и то после определенных манипуляций, которых стараюсь избегать), то придется все же более плотно познакомиться с местной поликлиникой, пока желанием не горю.
        12.04.2017 12:57
        0 | 0

        • Добрая Мышь 
          а если наступит хроническое (ттт) и вам понадобится например оперативное вмешательство , вам с большей пользой помогут именно в бесплатной медицине, по полису
          12.04.2017 13:12
          0 | 1

  • RSERG 
    "Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Минздрав не планирует выводить безработных и самозанятых россиян из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Олег Салагай."    - Ну что я говорил про курочку, которая в гнезде!!!!!
    12.04.2017 12:37
    0 | 2

  • bublik 
    а можно расходы на лечение моего бренного тела, высчитывать из доходов добычи и переработки ресурсов, которые согласно конституции принадлежат и мне, как представителю народа. или народ это узкий круг посвящённых.
    12.04.2017 13:08
    0 | 0
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