Всех безработных и самозанятых россиян могут лишить бесплатной медицинской помощи, кроме вызовов "скорой"

Министерство здравоохранения по инициативе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) намерено внести поправки в законодательство о лишении бесплатных полисов ОМС всех безработных и самозанятых россиян (тех, за кого работодатель не платит страховых взносов). Как сообщают "Известия", об этом шла речь в докладе Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год». Теперь обделённым категориям граждан можно будет рассчитывать только на бесплатную скорую помощь.

По мнению чиновников, эта мера поможет сэкономить бюджетные средства. Однако сами медики считают, что новый закон приведет к дополнительным тратам для государства и увеличению нагрузки на «скорую», не говоря уже об ущемлении прав граждан.

Как поясняет Минздрав, сегодня страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) - субъекты РФ за счет бюджета. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров (репетиторы, сиделки, няни, фрилансеры и т.п.). Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, поэтому и на бесплатную медицинскую помощь рассчитывать не имеют права. На сегодняшний день в ОМС застрахованы 146,5 млн человек. Из них не платят взносы в социальные фонды порядка 8–12 млн граждан.

Однако эксперты в области здравоохранения считают, что изменения приведут к дополнительной нагрузке на «скорую», что может помешать помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

Хотя самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный медицинский полис, им предложат его приобрести, скажем, за 20 тыс. рублей.