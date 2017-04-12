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"Земля в иллюминаторе": отмечаем 56 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос новым тестом на ТИА!

"Земля в иллюминаторе": отмечаем 56 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос новым тестом на ТИА! - ТИА
Фото: Ludmila Marinsky / Wikipedia.org
12 Апреля 2017 09:50
Автор:

12 апреля во всём мире отмечают Международный день полёта человека в космос, в России этот праздник называют просто Днём космонавтики. 56 лет назад советский лётчик Юрий Гагарин первым из землян облетел вокруг родной планеты. С тех пор на околоземной орбите и за её пределами побывали 549 человек из 36 стран. 

Кстати, Юрий Гагарин побывал на Тверской земле (а не только увидел её с околоземной орбиты) через три года после своего легендарного полёта. Впрочем, этим связь Тверской земли с покорителями космоса не ограничивается: дважды Герой Советского Союза, советский и российский космонавт Олег Макаров родом из Удомли. 

Неформальный вариант международного праздника - "Юрьева ночь". С 2001 года во многих странах мира 12 апреля проводятся просветительские мероприятия, выставки и встречи, в которых принимают участие известные личности - космонавты, писатели-фантасты и популяризаторы науки, актёры из научно-фантастических фильмов. А на Международной космической станции готовят видеообращение на Землю. Цель «Юрьевой ночи» заключается в повышении публичного интереса к исследованию космоса и в вдохновении новых поколений исследовать космос.

 
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Метки: первый полёт человека в космос юрий гагарин день космонавтики тест на тиа
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Комментарии (4)

  • Алексей Владимирович 
    то что ст. лейтенант Гагарин вернулся на землю живым это чудо из чудес. машина была несовершенной недоработанной в угоду первенства в космосе и Юрий это знал. он пошел на верную смерть и выжил он герой
    12.04.2017 11:20
    0 | 6

    • Virtue_to_Vice 
      Особые люди, особое время. Хоть сейчас можно запустить человека к Марсу - в один конец (а возвращать не имеет смысла) - но нет воли, нет соответствующего запроса со стороны общества, политического истеблишмента.
      12.04.2017 12:53
      0 | 1

  • mriya 
    О как, о "Юрьевой ночи" не знала- здорово!
С днем космонавтики!
    12.04.2017 12:54
    0 | 3

    • horton 
      «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»  ))
      12.04.2017 13:02
      0 | 1
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