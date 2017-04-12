"Земля в иллюминаторе": отмечаем 56 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос новым тестом на ТИА!

12 апреля во всём мире отмечают Международный день полёта человека в космос, в России этот праздник называют просто Днём космонавтики. 56 лет назад советский лётчик Юрий Гагарин первым из землян облетел вокруг родной планеты. С тех пор на околоземной орбите и за её пределами побывали 549 человек из 36 стран.

Кстати, Юрий Гагарин побывал на Тверской земле (а не только увидел её с околоземной орбиты) через три года после своего легендарного полёта. Впрочем, этим связь Тверской земли с покорителями космоса не ограничивается: дважды Герой Советского Союза, советский и российский космонавт Олег Макаров родом из Удомли.

Неформальный вариант международного праздника - "Юрьева ночь". С 2001 года во многих странах мира 12 апреля проводятся просветительские мероприятия, выставки и встречи, в которых принимают участие известные личности - космонавты, писатели-фантасты и популяризаторы науки, актёры из научно-фантастических фильмов. А на Международной космической станции готовят видеообращение на Землю. Цель «Юрьевой ночи» заключается в повышении публичного интереса к исследованию космоса и в вдохновении новых поколений исследовать космос.