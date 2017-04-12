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Многие тверичане не знают, что имеют право пройти бесплатную диспансеризацию

12 Апреля 2017 09:26
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В Твери в рамках Всемирного дня здоровья провели анкетирование горожан по поводу диспансеризации и своевременной профилактики заболеваний. Больше половины опрошенных признались, что проходят профилактические медицинские осмотры в среднем раз в пять лет. Выяснилось также, что не все пациенты знают о бесплатном проведении диспансеризации для застрахованных по системе ОМС.

Анкетирование проводили волонтеры-медики Тверского медицинского университета в первой поликлинике городской больницы №6, поликлинике Клинической больницы скорой медицинской помощи и одном из крупнейших торговых центров города.

Результаты показали, что в Тверской области необходимо активизировать просветительскую работу на участках, закрепленных за поликлиниками. Так, жители предлагали организовывать централизованные медицинские осмотры с выездами мобильных бригад на место работы, а также в кабинетах профилактики.

Пройти диспансеризацию жители Тверской области могут в поликлинике по месту жительства при наличии полиса ОМС. В 2017 году диспансеризации подлежат граждане 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годов рождения.

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Метки: диспансеризация медицинские осмотры профосмотры
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