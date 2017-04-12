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Игорь Руденя о ФК "Волга": "Было бы совсем глупо потерять такой клуб"

Игорь Руденя о ФК "Волга": "Было бы совсем глупо потерять такой клуб" - ТИА
11 Апреля 2017 23:20
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11 апреля губернатор Тверской области сообщил журналистам, что сейчас в правительстве прорабатывается комплекс мер, которые могли бы поволить функционировать клубу дальше.

"Я так понял из доклада, что закрытие стадиона «Химик» на ремонт и реконструкцию  является одним из факторов того, что у «Волги» появляются проблемы, - сказал Игорь Руденя, добавив, что ""Волга" имеет большую историю и было бы совсем глупо потерять такой клуб". 

Сейчас ФК «Волга» находится в крайне затруднительном положении. Игрокам не выплачивают зарплату, а директор, офицер по безопасности и два футболиста ФК «Волга» покинули клуб.

Как сообщала 8 апреля Лента.ру со ссылкой на адвоката Антона Смирнова, президент клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Волга» (Тверь) Станислав Савенков отказался погасить задолженности по зарплатам футболистов и предложил им играть бесплатно. В результате спортсмены приостановили выступления в составе команды. В итоге 14 человек тверской Волги отправили в клуб уведомления о приостановлении работы. 

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Метки: фк волга развал фк волга футбол в твери
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Комментарии (4)

  • Mitrij 
    Да ладно!
    12.04.2017 01:26
    0 | 0

    • Proletary 
      Митрий, вы не представляете, насколько в этой новости все прекрасно. https://tvernews.ru/news/61656/
В очередной раз открыли эту банку с говном.
      12.04.2017 01:37
      0 | 1

      • Mitrij 
        Пролетарий, ну вот страсть у людей к копрофилии, хлебом не корми.
        12.04.2017 02:03
        0 | 0

    • serezha.vlasov.94 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      12.04.2017 01:55
      0 | 0
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