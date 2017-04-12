Игорь Руденя о ФК "Волга": "Было бы совсем глупо потерять такой клуб"

11 апреля губернатор Тверской области сообщил журналистам, что сейчас в правительстве прорабатывается комплекс мер, которые могли бы поволить функционировать клубу дальше.
"Я так понял из доклада, что закрытие стадиона «Химик» на ремонт и реконструкцию является одним из факторов того, что у «Волги» появляются проблемы, - сказал Игорь Руденя, добавив, что ""Волга" имеет большую историю и было бы совсем глупо потерять такой клуб".
Сейчас ФК «Волга» находится в крайне затруднительном положении. Игрокам не выплачивают зарплату, а директор, офицер по безопасности и два футболиста ФК «Волга» покинули клуб.
Как сообщала 8 апреля Лента.ру со ссылкой на адвоката Антона Смирнова, президент клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Волга» (Тверь) Станислав Савенков отказался погасить задолженности по зарплатам футболистов и предложил им играть бесплатно. В результате спортсмены приостановили выступления в составе команды. В итоге 14 человек тверской Волги отправили в клуб уведомления о приостановлении работы.
Комментарии (4)
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Mitrij
12.04.2017 01:26
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Proletary
12.04.2017 01:37
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Mitrij
12.04.2017 02:03
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serezha.vlasov.94
12.04.2017 01:55
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