Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

Тверьстат опубликовал данные о среднемесячных начисленных заработных платах работников крупных, средних и малых предприятий области за два первых месяца 2017 года.
Так, по статистике, средняя зарплата в январе-феврале составляла 25 331 рубль, что на 3,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Если говорить о видах экономической деятельности, то в Тверской области выше всего зарплаты у работников, занимающихся финансами и страхованием - 45 377 рублей.
На втором месте по величине заработной платы работники ресурсоснабжающих организаций и в сфере кондиционирования воздуха - они заработали по 40 743 рубля в среднем в январе- феврале.
Третье место занимают трудящиеся на производстве транспортных средств и оборудования: средняя зарплата 38 316 рублей.
Меньше всех в Тверской области зарабатывают работники в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 17 734 рубля, сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства - 19 065 и работники гостиниц и предприятий общественного питания - 19 153 рублей в среднем в январе-феврале.
Не велика зарплата и в области образования - 19 473 рубля в среднем.
Внимание, опрос!
Комментарии (6)
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hell
11.04.2017 21:35
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