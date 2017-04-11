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Средняя зарплата в Тверской области выросла на 3,9%. Внимание, опрос

11 Апреля 2017 20:24
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Тверьстат опубликовал данные о среднемесячных начисленных заработных платах работников крупных, средних и малых предприятий области за два первых месяца 2017 года. 

Так, по статистике, средняя зарплата в январе-феврале составляла 25 331 рубль, что на 3,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Если говорить о видах экономической деятельности, то в Тверской области выше всего зарплаты у работников, занимающихся финансами и страхованием - 45 377 рублей. 

На втором месте по величине заработной платы работники ресурсоснабжающих организаций и в сфере кондиционирования воздуха - они заработали по 40 743 рубля  в среднем в январе- феврале.

Третье место занимают трудящиеся на производстве транспортных средств и оборудования: средняя зарплата 38 316 рублей. 

Меньше всех в Тверской области зарабатывают работники в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений -  17 734 рубля,  сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства -  19 065 и работники гостиниц и предприятий общественного питания - 19 153 рублей в среднем в январе-феврале.

Не велика зарплата и в области образования - 19 473 рубля в среднем. 

Внимание, опрос!

 
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Метки: средние зарплаты в тверской области тверьстат
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Комментарии (6)

  • Buzzer 
    Если считать сколько я мог купить на свою зарплату три -четыре года назад, а в рублях зарплата не изменилась, то получаю я как минимум в два раза меньше, чем в 2013 году. Думаю, что все так.
    11.04.2017 20:53
    0 | 5

  • Uylo_Yobannen 
    В опросе отсутствуют следующие востребованные варианты:
Я уже не получаю зарплату.
Я сам определяю свою зарплату.
Я не знаю свою зарплату.
Мне западло получать зарплату.

Upd: вариант №4 подправили верно.
    11.04.2017 20:54
    1 | 1

  • ДеД 
    У меня выросла пенсия за апрель - на 25 рублей! Гуляю!!!!!!!!
    11.04.2017 21:06
    0 | 5

  • osel star 
     «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
    11.04.2017 21:12
    0 | 5

    • hell 
      Осел ты звездный, я + стотыщмильенов...))) особо за статистику...
      11.04.2017 21:33
      0 | 0

  • hell 
    Эй, 4%, выйти из тьмы!
    11.04.2017 21:35
    0 | 0
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