1,3 миллиона рублей из бюджета потратят на закупку киосков и оборудования для Императорского дворца

11 апреля на заседании Бюджетной комиссии одобрено выделение больше 1,3 млн рублей на приобретение сувенирных киосков и оборудования для выставочных залов Тверского императорского дворца.

Реставрация дворца началась в 2012-м. Открытие запланировано в этом году. Сейчас завершаются реставрационные работы, ведется благоустройство территории, музеефикация, обустройство внутренних помещений.

В проекте предусмотрены парковка для автобусов, туристический офис, площадка для продажи электронных билетов и сувениров, возможность использования аудиогидов, кафе и другие объекты, необходимые для приема гостей и туристов.

Предполагается, что Императорский дворец станет центром культурной зоны Твери, объединяющей несколько объектов – здания Дворянского собрания, медицинского университета, Тверской епархии и реального училища, где располагается краеведческий музей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.