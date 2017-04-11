18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

На организацию питания школьников из малоимущих семей Тверской области в 2017 году в бюджете региона заложено 91,2 миллионов рублей. Это, как сообщает пресс-служба правительства области, на 34 миллиона больше, чем в прошлом году. Горячими обедами будут обеспечены почти 18 тысяч детей, нуждающихся в этой мере социальной поддержки.

На заседании регионального правительства Министерству социальной защиты Тверской области было поручено проанализировать, в каких районах проживают дети из малоимущих семей и их долю в общем количестве школьников.

Сейчас бесплатные обеды предусмотрены для учеников 5-11 классов, чьи семьи стоят на учёте в органах соцзащиты как малоимущие. Ученики начальной школы могут питаться бесплатно независимо от статуса семьи. На это в областном бюджете предусмотрено больше111 миллионов рублей.