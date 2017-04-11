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18 тысяч детей из малоимущих семей будут бесплатно кормить в школах

11 Апреля 2017 18:17
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На организацию питания школьников из малоимущих семей Тверской области в 2017 году в бюджете региона заложено 91,2 миллионов рублей. Это, как сообщает пресс-служба правительства области,  на 34 миллиона больше, чем в прошлом году. Горячими обедами будут обеспечены почти 18 тысяч детей, нуждающихся в этой мере социальной поддержки. 

На заседании регионального правительства Министерству социальной защиты Тверской области было поручено проанализировать, в каких районах проживают дети из малоимущих семей и их долю в общем количестве школьников.

Сейчас бесплатные обеды предусмотрены для учеников 5-11 классов, чьи семьи стоят на учёте в органах соцзащиты как малоимущие. Ученики начальной школы могут питаться бесплатно независимо от статуса семьи. На это в областном бюджете предусмотрено больше111 миллионов рублей.

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Метки: бесплатное питание школьникам правительстов тверской области
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Комментарии (41)

  • jazz-y 
    18 тысяч детей из официально оформленных малоимущих семей... это пипец.
    11.04.2017 18:35
    0 | 9

    • Uylo_Yobannen 
      Да, хреново соцзащита работает. Наверняка, туда пробрались агенты Госдепа, умышленно регистрирующие всех неимущих подряд, чтобы своей жуткой статистикой дискредитировать наши славные достижения.
      11.04.2017 18:49
      2 | 4

    • USSR 
      Ну, малоимущие в современном понимании органов соцзащиты - это 20 с чем-то тысяч на душу. Тоесть на семью из 4-х человек - 80тр дохода. Покажите мне такую семью, в которой мама и папа получают официально по 40 каждый. А если детишек трое....
      11.04.2017 19:17
      0 | 4

      • jazz-y 
        В том-то и дело... По работе часто общаюсь с семьями, имеющими основания для получения субсидий и льгот как малообеспеченные - люди не встают на учет так как просто боятся излишнего внимания органов опеки к их детям. Субъективное ощущение, что на учет встает 1 из 4 семей. Т.е. 18 тысяч детей это, видимо, из тех семей, где всё совсем плохо. 
При этом у семей без несовершеннолетних детей обратная ситуация - из 5 семей получающих субсидии, хорошо если 1 в ней реально нуждается. Остальные просто пользуются тем, что либо официально не трудоустроены, либо получают зарплату в конверте.
        11.04.2017 19:26
        0 | 5

        • Proletary 
          Да никто не боится опеки, просто замучаешься эти справки собирать.
---
Наравне с заработной платой к доходам семьи относят все социальные выплаты на ее членов. Из-за периодического перерасчета уровня прожиточного минимума необходимо ежеквартально подтверждать уровень семейного дохода.
<>
Паспорт или же другой документ, который служит удостоверением личности и свидетельствует о гражданстве РФ, а также о конкретном месте жительства заявителя. Кроме того, необходимы такие же документы всех остальных членов семьи. Наравне с ними должны быть предоставлены свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста.
Уведомление или свидетельство о получении идентификационного номера налогоплательщика. Если его нет, то получать не надо, т. к. это необязательный документ. 
Справки и документы, свидетельствующие о составе семьи, включая свидетельства о заключении брака и рождении ребенка, а кроме того, единый жилищный документ на квартиру или дом, в котором проживает семья заявителя. Необходимо также представить решение суда, согласно которому семья была вселена в целевое жилое помещение.
Если в одной квартире или доме живет несколько семей, то в таком случае должен быть предоставлен договор, служащий основанием для вселения данной семьи. В частности, это может быть договор соцнайма или договор безвозмездного пользования (либо какие-нибудь другие подобные документы).
Также необходимо предоставить все необходимые справки о доходах каждого из членов семьи за предшествующие подаче заявления 2 календарных года. В частности, должна быть предоставлена справка формы 2-НДФЛ (выдается работодателем по запросу работника). Военнослужащие должны предъявить справку с места службы. Студенты и пенсионеры – справки о размерах стипендий и пенсий соответственно. Безработные получают в службах занятости справку о размере получаемого пособия по безработице и т. д. 
Необходимо предоставить все документы, которые служат подтверждением стоимости и состава подлежащего налогообложению имущества каждого из членов семьи. В частности, речь идет о документах на владение любыми объектами недвижимости, включая квартиры, дачи и земельные участки, а также на автомобили. Сюда входит выданная местным уполномоченным органом выписка из Единого госреестра, свидетельствующая о праве на владение объектом недвижимого имущества и возможности совершения сделок с ним. Кроме того, необходимо предоставить документы, свидетельствующие о праве собственности на транспортное средство или любой объект недвижимости. Сюда же относятся подтверждающие паенакопления документы участников разного рода кооперативов, включая дачные, гаражные и т. д. При этом кооперативом должна быть выдана справка об уровне стоимости имеющихся паенакоплений.
Свидетельствующая об оценочной стоимости дачи или гаража справка, получаемая в Бюро техинвентаризации.
В местном управлении Роснедвижимости (для жителей столицы – в Департаменте земельных ресурсов) необходимо получить справку о нормативной стоимости имеющегося в собственности земельного участка.
Независимый оценщик также должен составить отчет, свидетельствующий о стоимости имущества, которым владеет заявитель.
          11.04.2017 20:40
          1 | 2

          • jazz-y 
            По поводу опеки - за что купил, за то и продаю. Но подобную мотивацию встречаю достаточно часто, когда предлагаю людям оформить субсидии.

Сдается мне, что перечисленный вами перечень документов нужен для признания малоимущими с какой-то грандиозной целью, например для получения жилья. Чтобы просто получать субсидии и льготы подтверждать состав и стоимость налогооблагаемого имущества не требуется.
            11.04.2017 21:04
            0 | 0

  • Добрая Мышь 
    стоимость бесплатного обеда - около 32 рублей. как вы думаете - на эти деньги можно приготовить что-то, что будет называться обедом и при этом будет можно есть без опаски?
    11.04.2017 18:38
    1 | 7

    • hell 
      Согласна... но эти деньги берут с родителей многодетных... сколько стоят сейчас обеды, если ты не из многодетной семьи?
      11.04.2017 19:17
      0 | 1

    • Бегемот 
      почему? вы все врете!
      Прикрепленные изображения:
      11.04.2017 21:29
      0 | 0

  • Бертран 
    Мы даже не называем это жестом доброй воли, это настолько присуще нашему режиму, что иначе и быть не может.
Сегодня- ребёнок, а завтра полноценный избиратель, наш гражданин!
    11.04.2017 18:45
    2 | 4

    • hell 
      Бертран, задолбал тупизмом... вот просто слов больше нет...
      11.04.2017 20:14
      1 | 1

      • horton 
        Хелли, не нервничайте...Скоро привыкнете )) Влепите ему минус )))
        11.04.2017 20:23
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    С какого уровня дохода начинается статус "малоимущий"? Можа я тожа малоимущий и нуждаюсь в горячих обедах...и горячих женщинах тожа.
    11.04.2017 18:51
    1 | 6

    • Uylo_Yobannen 
      Весна нагрянула, штоле? Ладно, Кудимов павлиний хвост распускает, для него это дело обыденное. А вам-то горячие женщины зачем: радикулит об них лечить будете?
      11.04.2017 18:59
      1 | 4

      • Dobry кrtek 
        Простатит. И орхоэпидидимит. А можа ещё и гайморит.
        11.04.2017 19:09
        0 | 3

        • kudimov 
          В Волочек езжайте, пока г-н артиллерист чебуреки не сожрал. Он уже в чат утащил Хортон.) Увы)
          11.04.2017 19:14
          0 | 6

          • Dobry кrtek 
            А Хортон горячая или тёплая?
            11.04.2017 19:19
            0 | 3

            • horton 
              Вам какая нужна? Пока еще не остыла )))
              11.04.2017 20:27
              0 | 3

            • vepr76 
              Смотря где измерять, видимо
              11.04.2017 20:33
              0 | 2

          • hell 
            Ниче се, а я заходила туда, дык мне предложили порно посмотреть...((( я и отказалась, дура блин...(
            11.04.2017 19:19
            0 | 2

            • horton 
              Ой, Хелли, за Вами глаз да глаз! Когда успела то? Вот молодость))))
              11.04.2017 20:29
              0 | 1

    • Proletary 
      "Семьи, средний уровень дохода которых меньше прожиточного минимума, признаются малоимущими и, согласно действующему законодательству, вправе рассчитывать на материальную помощь от государства."
"Величина прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года установлена Постановлением Правительства Тверской области № 24-пп от 08 февраля 2017 года:
На душу населения
9590 руб./мес.
Для трудоспособного населения
10324,76 руб./мес.
Для пенсионеров
7967,89 руб./мес.
Для детей
9880,95 руб./мес."
      11.04.2017 19:59
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        .ука этот Пролетарий, вечно всем недоволен.
        11.04.2017 20:06
        0 | 2

        • Proletary 
          И не говори, кума, у самой муж пьяница! Вот сижу и думаю, надо бы сгонять за удовлетворительным, пока не весь прожиточный минимум пропит, но лень и за руль с утра.
          11.04.2017 20:11
          0 | 2

  • Бертран 
    18000 сИрот, это многовато для Твери, Боливар столько не вынесет
    Прикрепленные изображения:
    11.04.2017 19:26
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      91200000 рублей разделить на 240 учебных дней дней в году ( округляю ) и ещё на 18000 страждущих, то ежедневно получается меньше, чем 32 рубля, как сообщает многодетная и одномужняя Мысчь...Обожрутся, в общем.
      Прикрепленные изображения:
      11.04.2017 19:38
      0 | 5

      • Uylo_Yobannen 
        Крот, у вас куркулятор поломатый. На ём кнопки не жмакаются. Я три раза пробовал.
        11.04.2017 19:54
        0 | 4

        • Dobry кrtek 
          Неча на халяву рот раззявать. Эдак никаких калькуляторов не хватит.
          11.04.2017 20:05
          0 | 2

      • hell 
        А ниче, что вы гребаную стастику читаете- считаете? А правду можкт правильео у семей- людей спросить?
        11.04.2017 20:00
        0 | 1

        • MarIvanna 
          У семей реально с такими доходами, интернета, как правило, нет.
          11.04.2017 20:18
          0 | 1

          • kudimov 
            У Хелли муж мильонщик, поэтому детей придется за свой счет кормить)
            11.04.2017 20:27
            0 | 0

            • MarIvanna 
              За Ваш?!
*округлив глаза*))
              11.04.2017 20:42
              0 | 2

              • kudimov 
                Ой, за евонный ))
                11.04.2017 20:49
                0 | 1

                • MarIvanna 
                  Отакота, г-жа hell:"Обещать - не значит жениться")
                  11.04.2017 21:16
                  0 | 0

          • Proletary 
            Если откинуть бомжей и глубоких стариков, то Интернет, как правило, есть. Стандартная ситуация: он тысяч 30 получает (официально МРОТ), она со вторым ребенком сидит. Вокруг меня таких полно.
            11.04.2017 20:30
            0 | 1

            • MarIvanna 
              Г-н Proletary, интернет есть у детей в гаджетах, они на ТИА отписываться не будут. 
Хотя, должна согласиться, что народ у нас понтоватый - будет недоедать, но приложит максимум усилий, чтобы если не быть, то хотя бы казаться упакованным. Знаю людей, живущих в съемных квартирах, при этом имеющих дорогие авто и ежегодно шикарно отдыхающих по уши в кредитах. Понты дороже денег. И мне кажется, что порой и дороже жизни.
              11.04.2017 21:04
              0 | 1

              • Uylo_Yobannen 
                Шикарно отдыхать по уши в кредитах - не понты, а здоровое сибаритство. И с чего вы решили, что эти кредиты брали с преднамеренным умыслом их вернуть?
                11.04.2017 21:24
                0 | 0

                • MarIvanna 
                  "сибаритство"...
Звучит, как музыка ..
                  11.04.2017 21:39
                  0 | 0

    • Proletary 
      Как всегда по-партийному прямо. При встрече с меня боярышник.
      Прикрепленные изображения:
      11.04.2017 20:17
      0 | 2

      • Lura 
        Социальная психология это Вам " не тогось"..
Парень на порше и съемной квартире тоже имеет место быть, равно как и девушка "обжирающаяся" баночкой йогурта в сутки, но одета дорого и с иголочки.
Люди пытаются прорваться на очередную ступеньку в иерархии, для того, что-бы это могло произойти идут ва-банк, ставя последнее.
Кому-то везет, кто-то оказывается в анусе.
Мы с Вами, в нашем пролетарском, на это сборище ушлепков и попасть не сможем.
        11.04.2017 21:33
        0 | 0
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