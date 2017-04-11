Тверские судебные приставы разыскивают алиментщика

Балашов Владимир Юрьевич (1978 года рождения) объявлен в розыск как должник по алиментам. Ещё

в 2011 году судебный пристав возбудил исполнительное производство, на основании решения суда мужчина обязан выплачивать алименты ежемесячно, но должник от взыскателя и судебных приставов скрывается. Официально Балашов не трудоустроен, не состоит на учете в Центре занятости населения, не проживает по месту регистрации, а также на его имя нет зарегистрированного имущества, на которое может быть наложен арест. Задолженность по алиментам перед родным несовершеннолетним ребенком - более 200 тысяч рублей.

УФССП России по Тверской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить по одному из телефонов:

– Межрайонный отдел судебных приставов по розыску 8 (48 22) 50 56 17;

– дежурная часть Управления 8 (48 22) 55 93 97;

– круглосуточный «телефон доверия» 8 (48 22) 50 42 89.

Конфиденциальность любой информации и сведений о месте нахождения должника гарантируется.