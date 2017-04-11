Исполняющим обязанности Министра природных ресурсов и экологии Тверской области назначили Андрея Наумова

11 апреля на заседании правительства губернатор Игорь Руденя представил коллегам нового исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Тверской области – первого заместителя руководителя ведомства Андрея Наумова.

Исполняющему обязанности главы Минприроды региона предстоит проанализировать ситуацию в отрасли, объемы изымаемых в области природных ресурсов и провести инвентаризацию охотхозяйств.

- Тверская область является одним из лидеров по количеству охотничьих хозяйств. Это лицензированный вид деятельности. Мы проанализировали поступления в бюджет, нас они не совсем устраивают. Хотим повысить эффективность данного направления, - сказал Игорь Руденя.

Андрей Наумов окончил Военный университет Противовоздушной обороны по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Работал научным сотрудником 2 центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ, руководителем тверского филиала Страхового общества газовой промышленности. С 2013 года возглавлял Государственную инспекцию по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области.