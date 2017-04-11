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Исполняющим обязанности Министра природных ресурсов и экологии Тверской области назначили Андрея Наумова

Исполняющим обязанности Министра природных ресурсов и экологии Тверской области назначили Андрея Наумова - ТИА
11 Апреля 2017 17:34
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11 апреля на заседании правительства губернатор Игорь Руденя представил коллегам нового исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Тверской области – первого заместителя руководителя ведомства Андрея Наумова.

Исполняющему обязанности главы Минприроды региона предстоит проанализировать ситуацию в отрасли, объемы изымаемых в области природных ресурсов и провести инвентаризацию охотхозяйств.

- Тверская область является одним из лидеров по количеству охотничьих хозяйств. Это лицензированный вид деятельности. Мы проанализировали поступления в бюджет, нас они не совсем устраивают. Хотим повысить эффективность данного направления, - сказал Игорь Руденя.

Андрей Наумов окончил Военный университет Противовоздушной обороны по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Работал научным сотрудником 2 центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ, руководителем тверского филиала Страхового общества газовой промышленности. С 2013 года возглавлял Государственную инспекцию по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области.

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Метки: Андрей Наумов Исполняющим обязанности Министра природных ресурсов и экологии Тверской области
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Комментарии (5)

  • peshehod 
    Вот посмотришь в глаза такому человеку и сразу веришь: всей грудью встанет на защиту лесов и полей, стрекоз и глухарей!
    11.04.2017 18:34
    0 | 6

  • mmisha 
    Дело даже не в этом. Министерство природных ресурсов - это целая куча направлений деятельности, а охотники там всегда сбоку-припека. Человек, кстати, говорят неплохой, но очень далекий от экологии в чистом виде (а там столько направлений и нюансов). Скорей всего это временный вариант.
    11.04.2017 18:45
    1 | 2

  • aldan 
    В Твери каждый назначенец  увольняется через пару месяцев после назначения. За это время он обеспечивает себя и человека его назначившего на всю оставшуюся жизнь.
    11.04.2017 19:29
    1 | 1

  • pitkin 
    Пускай порулит и поправит своё материальное положение.В Министерствах многие так "работают".Главное , чтобы зарплата была достойной и премии за "ратный" труд были регулярные.И так понятно, что он ничего не изменит в лучшую сторону.
    11.04.2017 20:00
    0 | 1

  • lyntik-99 
    Может  человек он  не плохой, но пользы от него в этом  направлении будет мало. Хорошее  сытное место, хорошая з/п+всякие дополнительные надбавки, хорошие связи, только областные природные ресурсы тают с каждым назначенцем, лес, песок как растаскивали так и продолжают растаскивать. А наша з/п  с 2009 года не разу не повышалась,  с 2016 уменьшилась на 30% и стала со всеми надбавками 12500 при высшем образовании в бюджетной сфере,поэтому мне это назначение не о чем.
    11.04.2017 21:27
    0 | 0
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