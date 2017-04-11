В Тверской области кандидат в депутаты похитила подписные листы, а в их утрате обвинила ТИК

На жительницу города Кашин было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности».

Как сообщает прокуратура Тверской области, летом 2015 года было выдвижение кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашинского района шестого созыва, а избирательная кампания была назначена на сентябрь 2015 года.

34-летняя жительница Кашина выдвинулась в качестве кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, для чего представила в Территориальную избирательную комиссию документацию, необходимую для регистрации, в том числе, папку с подписными листами с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.

В августе 2015 года на заседании Рабочей группы ТИК по приему и проверке документов был выявлен ряд недостатков в представленных подписных листах, препятствующих регистрации данной гражданки в качестве кандидата.

Получив отказ на предложение о немедленном внесении корректив в подписные листы, в целях дальнейшего обращения в вышестоящую избирательную комиссию с жалобой на действия ТИК Кашинского района, осужденная открыто похитила папку с подписными листами и скрылась с места преступления.

Через два дня она обратилась на личный прием к руководству Избирательной комиссии Тверской области с жалобой на действия Территориальной избирательной комиссии Кашинского района, содержащей недостоверные сведения о том, что члены ТИК Кашинского района утратили ее подписные листы.

Суд, исследовав все доказательства по делу, признал ее виновной в совершении преступления, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.