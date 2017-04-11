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В Тверской области кандидат в депутаты похитила подписные листы, а в их утрате обвинила ТИК

11 Апреля 2017 17:29
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На жительницу города Кашин было возбуждено уголовное дело по статье  «Похищение официальных документов, совершенное из иной личной заинтересованности».

Как сообщает прокуратура Тверской области, летом 2015 года было выдвижение кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашинского района шестого созыва, а избирательная кампания была назначена на сентябрь 2015 года.

34-летняя жительница Кашина выдвинулась в качестве кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, для чего представила в Территориальную избирательную комиссию документацию, необходимую для регистрации, в том числе, папку с подписными листами с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.

В августе 2015 года на заседании Рабочей группы ТИК по приему и проверке документов был выявлен ряд недостатков в представленных подписных листах, препятствующих регистрации данной гражданки в качестве кандидата.

Получив отказ на предложение о немедленном внесении корректив в подписные листы, в целях дальнейшего обращения в вышестоящую избирательную комиссию с жалобой на действия ТИК Кашинского района, осужденная открыто похитила папку с подписными листами и скрылась с места преступления.

Через два дня она обратилась на личный прием к руководству Избирательной комиссии Тверской области с жалобой на действия Территориальной избирательной комиссии Кашинского района, содержащей недостоверные сведения о том, что члены ТИК Кашинского района утратили ее  подписные листы.

Суд, исследовав все доказательства по делу, признал ее виновной в совершении преступления, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

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Метки: выборы подписные листы кража подписных листов
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