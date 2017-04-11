На Краснофлотской набережной в Твери появится гостиница для паломников

В здании на Краснофлотской набережной, д.4а планируется организовать гостиницу для паломников. Строение, которое сейчас не используется, будет передано в безвозмездное пользование церкви Бориса и Глеба. Решение принято 11 апреля на заседании Правительства Тверской области.

С просьбой о передаче здания к губернатору Игорю Рудене обратился архимандрит Аркадий, наместник мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь», подворьем которого является храм Бориса и Глеба на Краснофлотской набережной.

- После проведения ремонта это будет хорошая современная гостиница для паломников, которые приезжают в Тверскую область. Мы считаем, что в рамках развития в регионе туризма, в том числе паломнического, это хорошее решение, - отметил Игорь Руденя.

Нило-Столобенская пустынь — одна из самых посещаемых паломниками святынь России. В 2017 году отмечается 350-летие обретения мощей основателя обители Нила Столобенского. В честь знаковой даты в июне в монастыре пройдёт масштабный праздник. Ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч человек.

Для их размещения неподалёку от обители будет разбит паломнический лагерь с необходимой для проживания инфраструктурой и автостоянкой. Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп создадут паломнический центр.