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На Краснофлотской набережной в Твери появится гостиница для паломников

11 Апреля 2017 17:09
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 В здании на Краснофлотской набережной, д.4а планируется организовать гостиницу для паломников. Строение, которое сейчас не используется, будет передано в безвозмездное пользование церкви Бориса и Глеба. Решение принято 11 апреля на заседании Правительства Тверской области.

С просьбой о передаче здания к губернатору Игорю Рудене обратился архимандрит Аркадий, наместник мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь», подворьем которого является храм Бориса и Глеба на Краснофлотской набережной.

- После проведения ремонта это будет хорошая современная гостиница для паломников, которые приезжают в Тверскую область. Мы считаем, что в рамках развития в регионе туризма, в том числе паломнического, это хорошее решение, - отметил Игорь Руденя.

Нило-Столобенская пустынь — одна из самых посещаемых паломниками святынь России. В 2017 году отмечается 350-летие обретения мощей основателя обители Нила Столобенского. В честь знаковой даты в июне в монастыре пройдёт масштабный праздник. Ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч человек.

Для их размещения неподалёку от обители будет разбит паломнический лагерь с необходимой для проживания инфраструктурой и автостоянкой. Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп создадут паломнический центр.

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Метки: гостиница для паломников нило-столобенская пустынь Краснофлотская наб. игорь руденя
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Комментарии (2)

  • Konstantin 
    Дом общества инвалидов, на который им денег не могли все никак выделить?
    11.04.2017 20:16
    0 | 2

  • konbur 
    На чьи шиши будет проведён ремонт?
    11.04.2017 21:37
    0 | 0
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