В национальном парке «Завидово» поймали браконьеров

7 апреля в 4 км от деревни Дмитрово Городенского сельского поселения сотрудники охраны госкомплекса «Завидово» ФСО России при патрулировании угодий наткнулись на браконьерский палаточный лагерь. Удалось задержать трёх граждан, изъять охотничье ружье ТОЗ-34-28, арбалет со стрелами, 3 остроги и 3 сети общей длиной 120 метров.

Лагерь обустроили в болотистой и лесистой местности в районе реки Инюха: поставили палатки, оборудовали кострище, навесы - в общем, на длительный срок. У браконьеров также изъяли незаконный улов рыбы - 7 щук.

На двух нарушителей возбудили уголовное дело по статье 256 части 3 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Нарушителям по этой статье грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Хозяйничая на территории национального парка, не стоит надеяться, что, несмотря на его огромную территорию, имеются места, где можно остаться незамеченным. Заповедник охраняется, контролируется, и любой нарушитель будет зафиксирован и наказан.

Сообщает Газета "ЗАРЯ" (Конаковский район)