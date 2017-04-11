«Тверь Водоканал» благоустроит территории на месте зимних ремонтов до 1 мая

Об этом руководство ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») сообщило на рабочем совещании в администрации Твери, посвященном благоустройству города после зимних ремонтных кампаний и раскопов различных коммунальных служб.

На сегодняшний день после выполнения плановых ремонтов и ликвидации аварий в зимний период необходимо благоустроить 76 территорий. На семи из них еще ведутся работы на сетях. 9 раскопов выполнено на зеленой зоне, остальные требуют асфальтирования.

- График восстановления разрытий на инженерных сетях водоснабжения и водоотведения был разработан ООО «Тверь Водоканал» 31 марта, сейчас он реализуется, - рассказывает и.о.директора по производству Евгений Лунгол. - Благоустройство зеленых зон мы выполним собственными силами, для восстановления дорожного полотна привлечены две подрядные организации. На сегодня они подготовили к асфальтировке 11 разрытий, на двух объектах работы выполнены полностью.

ООО «Тверь Водоканал» планирует завершить все работы по благоустройству территорий к 1 Мая.