В Твери школьник забыл рюкзак возле ДК "Химволокно", спецслужбы подумали: «Бомба»

В 11.40 в МЧС по Тверской области поступило сообщение о подозрительном школьном рюкзаке у ДК «Химволокно» в Твери, рассказали ТИА в пресс-службе ведомства. На место выехали оперативники МЧС и другие спецслужбы. Всех взрослых и детей из здания дворца культуры эвакуировали. Кинолог с собакой осмотрели рюкзак, собака интереса не проявила. В итоге, тревога оказалась ложной, в рюкзаке кроме учебников и тетрадок нерадивого школьника ничего не было.