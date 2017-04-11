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В Твери школьник забыл рюкзак возле ДК "Химволокно", спецслужбы подумали: «Бомба»

11 Апреля 2017 15:26
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В 11.40 в МЧС по Тверской области поступило сообщение о подозрительном школьном рюкзаке у ДК «Химволокно» в Твери, рассказали ТИА в пресс-службе ведомства. На место выехали оперативники МЧС и другие спецслужбы. Всех взрослых и детей из здания дворца культуры эвакуировали. Кинолог с собакой осмотрели рюкзак, собака интереса не проявила. В итоге, тревога оказалась ложной, в рюкзаке кроме учебников и тетрадок нерадивого школьника ничего не было.

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Метки: подозрительный предмет забытый рюкзак
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Комментарии (3)

  • Uylo_Yobannen 
    Странно, что в школьном рюкзаке не нашли в̶и̶з̶и̶т̶к̶у̶ ̶Я̶р̶о̶ш̶а агитационные материалы Навального.
    11.04.2017 15:37
    1 | 1

    • Житель подземелья 
      штаб еще не открылся))) а распечатывать с интернетов школьник видать еще не умеет)))
      11.04.2017 15:39
      1 | 1

  • hell 
    "спецслужбы подумали: «бомба»"... да ничего они не подумали, они просто обязаны были проверить предмет по сигналу бдительных граждан... Что не заголовок новости, то- действительно БОМБА)
    11.04.2017 15:39
    1 | 6
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