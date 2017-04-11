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В Твери на Тьмаке поселился неопознанный зверёк

В Твери на Тьмаке поселился неопознанный зверёк - ТИА
11 Апреля 2017 14:57
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Видео

Жители смогли запечатлеть на берегу Тьмаки небольшого зверька со шкурой светлого окраса. Похоже, это кто-то из отряда куньих полощется и лихо плавает в грязной воде: скорее всего, сбежавший домашний хорёк. Зверь пока не исхудал, но еду ему найти сейчас сложновато. Может, кто-то из хозяев признает пропажу и сходит за беглецом?  

По словам пользователей соцсетей, этого милаху они наблюдают на Тьмаке периодически.

Видео группы Жизнь Пафния

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Метки: хорёк тьмака зверёк
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Комментарии (24)

  • Uylo_Yobannen 
    Воротник чей-то брязгается.
    11.04.2017 15:15
    3 | 5

    • Ferapont 
      Походу с Савватьево убежала шубка. Или с Мелково.
      Прикрепленные изображения:
      11.04.2017 15:30
      1 | 2

      • hell 
        Там норка, песец, лиса.... хорей вроде нет, не столь ценный мех...
        11.04.2017 15:59
        0 | 1

  • kudimov 
    "Зачем барсук присел на сук? 
Зачем хорек пошел в ларек?
И почему енот и крот 
Танцуют танго и фокстрот? ")
Нелепо смотрится ухоженный зверек в этой помойке.
    11.04.2017 15:25
    0 | 6

    • Uylo_Yobannen 
      Ща Крот объявится, всё чОтко за фокстрот распедалит.
      11.04.2017 15:34
      0 | 1

      • kudimov 
        Я ему долги отдаю за вчерашнюю крамолу)
        11.04.2017 15:54
        0 | 3

        • Dobry кrtek 
          Сам пошёл!
          11.04.2017 16:16
          1 | 2

  • UViolet 
    На бобра-альбиноса не похож, и хорьки вроде-как не очень любители воды. А этот прямо хату построил.
    11.04.2017 15:31
    1 | 1

    • hell 
      Это хто не любители воды то? Домашние очень любят купаться...)
      Прикрепленные изображения:
      11.04.2017 15:51
      0 | 2

      • UViolet 
        Одно дело купаться. Но всё-таки они не ведут водный образ жизни.
        11.04.2017 16:05
        0 | 1

  • mamruc 
    Степной хорек, либо куница альбинос. Для ласки слишком крупный.
    11.04.2017 15:42
    0 | 1

    • hell 
      Для куницы большеват...) Это хорек...Ну, или мама- норка, папа- подлец...)))
      11.04.2017 16:01
      0 | 2

      • mamruc 
        Да фиг там определишь большеват или нет....
        11.04.2017 16:25
        0 | 0

  • horton 
    Усталый попик опуская на софу, 
Грустил Хорёк, что где-то жизнь струится... 
И клетка опостылела, аж...ТЬФУ! 
Что даже, право, впору утопиться... 
...
http://forum.goldenferret.ru/viewtopic.php?p=789
    11.04.2017 15:44
    0 | 2

  • VoToN 
    Папа норка, мама бобер :)))
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    11.04.2017 16:14
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Это серая норка, зоологи хреновы...
    Прикрепленные изображения:
    11.04.2017 16:14
    0 | 1

  • Whois 
    Норка. Явно не диких кровей.
    11.04.2017 16:18
    0 | 0

  • hell 
    Хонорик)
    11.04.2017 16:40
    0 | 0

  • Mishka B 
    Хоть одна нормальная новость на ТИА
    11.04.2017 16:46
    0 | 1

    • ДеД 
      Песец пришёл!
      11.04.2017 17:52
      0 | 0

  • UViolet 
    В нашей Тьмаке  поселился неопознанный зверёк.
 Норка может,  блондин бобр или альбинос-хорёк. 
Кто же нам ответит точно? Медвед, Кудрин, Голодец?
 Может оказаться вовсе - к нам пришёл  мутант-песец.
    11.04.2017 17:08
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Это песец, товарищи.... Пока еще не полный, но для Твери и такого хватит.... Полный пока только начинает свой путь, но скоро и он покажет свой хвост на горизонте...
    11.04.2017 18:03
    0 | 2

  • zakopyloff 
    Спалили зверька, теперь писец норке) кто-нибудь завандалит животную
    11.04.2017 18:34
    0 | 1

  • TVERSKOY_SK 
    Песец похоже Бастилии.
    11.04.2017 20:57
    0 | 0
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