В Твери на Тьмаке поселился неопознанный зверёк

Жители смогли запечатлеть на берегу Тьмаки небольшого зверька со шкурой светлого окраса. Похоже, это кто-то из отряда куньих полощется и лихо плавает в грязной воде: скорее всего, сбежавший домашний хорёк. Зверь пока не исхудал, но еду ему найти сейчас сложновато. Может, кто-то из хозяев признает пропажу и сходит за беглецом?

По словам пользователей соцсетей, этого милаху они наблюдают на Тьмаке периодически.

Видео группы Жизнь Пафния