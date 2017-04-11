В Тверской области задержали дачных взломщиков

10 апреля в полицию обратился дачник. Мужчина рассказал, что из его загородного дома в Калининском районе украли снегоболотоход, бензогенератор, аудио – видеотехнику и другое имущество, общий ущерб – 293 000 рублей. По подозрению в совершении этого преступления задержаны трое мужчин в возрасте 23-36 лет, неработающие жители Торжокского района. По оперативным данным, подозреваемые причастны к другим дачным кражам в Тверской области. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», задержанным грозит до 6 лет тюрьмы.