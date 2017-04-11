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Ко Дню Победы тверской театр драмы подготовил премьеру «Вечно живые»

11 Апреля 2017 14:20
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Очередную премьеру 271-ого театрального сезона Тверской академический театр драмы посвящает ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто их ждал и любил... 28, 29 и 30 апреля, а также 10 мая на большой сцене представят спектакль «Вечно живые» по Виктору Розову.

Выразительная, патриотичная, первая в творческом пути драматурга пьеса была написана им в отпуске после тяжёлого ранения: сначала писатель вступил в народное ополчение, а после возглавил фронтовую бригаду. В 1956 году спектакль «Вечно живые» в постановке О. Ефремова открыл театр «Современник», с тех пор пьеса остаётся популярной на российских подмостках. А сюжет этой истории «из первых уст» наиболее известен по фильму «Летят журавли», для которого Розов создал адаптированный сценарий:

Вероника Богданова за день до своего Дня рождения провожает на фронт своего возлюбленного Бориса. «Если я честный, я должен», - уверен он… Так начинается история о всепобеждающей любви и невероятных поворотах судьбы.

Война возведёт всё в высшую точку: смелость и страх, долг и лицемерие, надежду и веру… С лиц слетят маски, и перед зрителями откроется Жизнь и Люди во всех своих проявлениях.

Режиссёр постановки - Александр Павлишин:

- "Вечно живыми" остаются не только те, кто погиб на Великой отечественной войне, но и те, кто их ждал. Они живут, пока мы помним об их подвиге. "Вечно живыми" остаются темы человеческих страстей и чувств, выбора. Театр не случайно выбрал эту пьесу к постановке, потому что сегодня её актуальность как никогда велика: в мире идут войны, а люди убивают себе подобных, что, на мой взгляд, просто недопустимо.

 

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Метки: театр драмы премьера Вечно живые Виктор Розов
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