Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк

ПАО «Банк УРАЛСИБ» дополнил функционал Мобильного банка рядом новых удобных функциональных возможностей: регистрацией в приложении по номеру карты, функционалом подачи кредитной заявки и сервисом автоинформирования по штрафам ГИБДД.

Теперь для регистрации в Мобильном банке потребуется только карта Банка УРАЛСИБ и номер мобильного телефона.

Клиенты Банка получили возможность подавать заявку на кредит, а также получать по персональному предложению кредитные средства на счёт в Мобильном банке.

Кроме того, в Мобильном банке внедрен сервис для автовладельцев, где можно подписаться на автоинформирование о штрафах ГИБДД по свидетельству о регистрации автомобиля или водительскому удостоверению. Подписчики на автоинформирование смогут своевременно узнавать о штрафах и оплачивать их, в том числе со скидкой 50% в течение 20 дней после оформления штрафа.

Получить доступ к счетам, картам, вкладам, кредитам в Мобильном банке можно автоматически при подключении. Скачать Мобильный банк можно в магазине приложений мобильных устройств AppStore, Play Market или Windows Store, или пройдя по ссылке goo.gl/A4kVRU.

Для того чтобы получить доступ к новому функционалу нужно обновить версию, зайдя в магазин приложений, если это не произошло автоматически.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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