В 2017 году в Тверской области на ремонт дворов потратят 318, 849 млн.рублей, а на благоустройство парков 9,9 млн.рублей

11 апреля на заседании Правительства Тверской области распределяли субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям региона на ремонт дворов и благоустройство парков. Министр строительства и ЖКХ Тверской области Андрей Волгин рассказал, кому и сколько дадут денег.

В Тверской области в 2017 году на реализацию программы формирования современной городской среды в муниципалитетах из федерального бюджета выделили 239,137млн.рублей, 79,712 млн.рублей дал областной бюджет. Большую часть этих денег – 259млн.рублей потратят на ремонт дворов в городе Твери. Также субсидии на ремонт дворов получат:

Удомля – 14,3 млн.рублей

Кувшиново – 12,1 млн.рублей

Западная Двина – 10,2 млн.рублей

Спирово – 8,9 млн.рублей

Жарковский – 7 млн.рублей

Калашниково, Лихославльский район - 3,8 млн.рублей

П.Великооктябрьский, Фировский район - 2,5 млн.рублей

Кроме того, Андрей Волгин рассказал, что в 2017 году на благоустройство парков в муниципалитетах Тверской области потратят 9,9 млн.рублей, из них 7,437 млн.рублей – федеральные деньги, 2,479 – региональные. Субсидии на парки распределят так:

Бежецк - 2млн.рублей ( озеленение, укладка плитки на пешеходных дорожках, установка урн, скамеек, выкорчевывание старых деревьев, обустройство клумб)

Калязин – 2 млн.рублей ( реконструкция сцены в парке, устройство входной группы)

Кашин – 2 млн.рублей ( строительство открытой сцены с площадкой для зрителями, с установкой скамеек)

Нелидово -2 млн.рублей (укладка плитки на пешеходных дорожках, установка урн, скамеек, светильников, малых архитектурных форм, ремонт детской площадки)

Старица - 1,287млн.рублей (озеленение, укладка плитки на пешеходных дорожках, обустройство клумб)

Сонково – 0,628 млн.рублей ( обустройство пешеходных дорожек к Обелиску павшим за Родину в ВОВ, обустройство детских площадок, установка скамеек и урн.