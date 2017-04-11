В Твери маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе

11 апреля, в 10:38 на пересечении ул. Можайского и ул. Левитана произошло ДТП с участием маршрутного такси и пешехода: автобус ПАЗ (маршрутка №33) сбила на пешеходном переходе 25-летнюю девушку. На место происшествия приехала бригада скорой помощи - после осмотра пострадавшую отпустили. Девушка получила ссадины и ушибы, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.