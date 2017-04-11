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В Твери маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе

11 Апреля 2017 12:43
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11 апреля, в 10:38 на пересечении ул. Можайского и ул. Левитана произошло ДТП с участием маршрутного такси и пешехода: автобус ПАЗ (маршрутка №33) сбила на пешеходном переходе 25-летнюю девушку. На место происшествия приехала бригада скорой помощи - после осмотра пострадавшую отпустили. Девушка получила ссадины и ушибы, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области. 

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Метки: дтп в твери дтп с пешеходом сбили пешехода дтп с маршруткой
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Комментарии (1)

  • Бертран 
    В Новокузнецке по честному играют
    Прикрепленные изображения:
    11.04.2017 13:05
    0 | 4
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