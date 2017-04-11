В Твери задержали вербовщиков ИГИЛ

УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из 5 уроженцев Центральной Азии.

По данным следствия, лидер группы вербовал земляков для выезда на территорию Ближнего Востока для участия в боевых действиях в составе «Исламского государства» (ИГИЛ)*, в том числе в качестве террористов-смертников.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъята предположительно религиозно-экстремистская литература, а также видеоматериалы, пропагандирующие террористическую идеологию и деятельность международной террористической организации ИГИЛ*. В отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («содействие террористической деятельности»). Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, сообщает УФСБ России по Тверской области

*Запрещенная в России террористическая организация