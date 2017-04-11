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Совет Молодежи Тверьэнерго участвует в проекте МРСК Центра «Я помню, я горжусь»

11 Апреля 2017 11:58
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Фоторепортаж

Сотрудники Тверьэнерго начали активную подготовку военно-патриотического видеопроекта ПАО «МРСК Центра» «Я помню, я горжусь», приуроченного к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В понедельник, 10 апреля, в Твери прошла первая видеосъемка.

В кадре – Владимир Горланов, председатель Совета Молодежи Тверьэнерго, инженер по релейной защите и автоматике филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Возле Вечного огня Владимир прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное героическому подвигу советских воинов.

- Это стихотворение я написал 27 января 2014 г., в день полного освобождения Ленинграда от блокады.  Военно-патриотическая тематика, тема Отечества, Родины, героизма и мужества нашего народа мне очень близка, нашей стране есть кем и чем гордиться, - поделился после съемок Владимир и рассказал, что у него накопилось уже более 200 стихотворений, которые в будущем войдут в собственный поэтический сборник.

На этой неделе съемки видеопроекта в Твери продолжатся. В подготовке будут задействованы не только сотрудники филиала, но и их дети. Видео, подготовленное Советом Молодежи  Тверьэнерго, станет частью большого проекта «Я помню, я горжусь» ПАО «МРСК Центра».

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Метки: мрск центра тверьэнерго мрск центра тверьэнерго
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