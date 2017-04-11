Тяжелым грузовикам временно запретили ездить по дорогам Тверской области

Постановлением администрации Рамешковского района Тверской области продлено временное ограничение движения грузовых автомобилей с массой более 20 тонн с 12 апреля по 01 мая 2017 года на автодорогах второго класса:
«Красный Пахарь – Ильгощи – Волосково», км 0+000 – км 21+900
«Кушалино – Волково – Толокново», км 0+000 – км 18+000
«Погорельцы – Медведиха», км 0+000 – км 8+000
«Рамешки – Замытье – Вырец», км 0+000 – км 22+500
«Алёшино – Диево», км 0+000 – км 8+500
«Киверичи – Городня – Ивановское – Быково», км 0+000 – км 24+500
«Киверичи – Некрасово», км 0+000 – км 11+000
Также продлено ограничение движения грузовиков по фактической массе свыше 10 тонн с 12 апреля по 01 мая 2017 года на следующих автодорогах третьего класса Рамешковского района:
«Алексеевское – Лядины», км 0+000 – км 9+900
«Буйлово – Прудиха», км 0+000 – км 4+200
«Воротилово – Волхово», км 0+000 – км 3+700
«Косковская Горка – Рамень», км 0+000 – км 4+000
«Косковская Горка – Новенькая», км 0+000 – км 5+000
«Лядины – Диево – Топориха», км 0+000 – км 13+300
«Хромцово – Некрасово», км 0+000 – км 2+600
«Медведиха – Ивица», км 0+000 – км 2+600
«Городок – Медведица», км 0+000 – км 3+800
«Застолбье – Ново-Михнево», км 0+000 – км 8+700
«Рождество – Засколье», км 0+000 – км 1+000
«Рождество – Русино – Толстиково – Дуловское», км 0+000 – км 3+900
«Киверичи – Бахарево», км 0+000 – км 4+600
«Беляево – Манушкино», км 0+000 – км 2+500
«с.Заклинье – д.Григорово – д. Кр.Горка – Дубровка», км 0+000 – км 8+154
«Паршутино – Проказово», км 0+000 – км 2+100
«Шибаниха – Сорокино», км 0+000 – км 1+360
«Семунино – Шенское», км 0+000 – км 1+945
«д.Крутец – д.Богатырево – с.Ивановское», км 0+000 – км 5+535
«д.Некрасово – д.Бакшино», км 0+000 – км 1+331
«Подъезд к д.Дьяконово с/п Ведное», км 0+000 – км 0+615
Приказом Министерства транспорта Тверской области с 01 по 30 апреля 2017 года на 32 региональных автодорогах Тверской области введены временные ограничения движения грузовиков тяжелее 20 тонн. Сообщает пресс-служба «Дорожного фонда»
Комментарии (5)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
BARBAdos
11.04.2017 10:55
0
|
3
Proletary
11.04.2017 11:54
0
|
2
BARBAdos
11.04.2017 12:05
0
|
2