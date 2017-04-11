Тяжелым грузовикам временно запретили ездить по дорогам Тверской области

Постановлением администрации Рамешковского района Тверской области продлено временное ограничение движения грузовых автомобилей с массой более 20 тонн с 12 апреля по 01 мая 2017 года на автодорогах второго класса:

«Красный Пахарь – Ильгощи – Волосково», км 0+000 – км 21+900

«Кушалино – Волково – Толокново», км 0+000 – км 18+000

«Погорельцы – Медведиха», км 0+000 – км 8+000

«Рамешки – Замытье – Вырец», км 0+000 – км 22+500

«Алёшино – Диево», км 0+000 – км 8+500

«Киверичи – Городня – Ивановское – Быково», км 0+000 – км 24+500

«Киверичи – Некрасово», км 0+000 – км 11+000

Также продлено ограничение движения грузовиков по фактической массе свыше 10 тонн с 12 апреля по 01 мая 2017 года на следующих автодорогах третьего класса Рамешковского района:

«Алексеевское – Лядины», км 0+000 – км 9+900

«Буйлово – Прудиха», км 0+000 – км 4+200

«Воротилово – Волхово», км 0+000 – км 3+700

«Косковская Горка – Рамень», км 0+000 – км 4+000

«Косковская Горка – Новенькая», км 0+000 – км 5+000

«Лядины – Диево – Топориха», км 0+000 – км 13+300

«Хромцово – Некрасово», км 0+000 – км 2+600

«Медведиха – Ивица», км 0+000 – км 2+600

«Городок – Медведица», км 0+000 – км 3+800

«Застолбье – Ново-Михнево», км 0+000 – км 8+700

«Рождество – Засколье», км 0+000 – км 1+000

«Рождество – Русино – Толстиково – Дуловское», км 0+000 – км 3+900

«Киверичи – Бахарево», км 0+000 – км 4+600

«Беляево – Манушкино», км 0+000 – км 2+500

«с.Заклинье – д.Григорово – д. Кр.Горка – Дубровка», км 0+000 – км 8+154

«Паршутино – Проказово», км 0+000 – км 2+100

«Шибаниха – Сорокино», км 0+000 – км 1+360

«Семунино – Шенское», км 0+000 – км 1+945

«д.Крутец – д.Богатырево – с.Ивановское», км 0+000 – км 5+535

«д.Некрасово – д.Бакшино», км 0+000 – км 1+331

«Подъезд к д.Дьяконово с/п Ведное», км 0+000 – км 0+615

Приказом Министерства транспорта Тверской области с 01 по 30 апреля 2017 года на 32 региональных автодорогах Тверской области введены временные ограничения движения грузовиков тяжелее 20 тонн. Сообщает пресс-служба «Дорожного фонда»