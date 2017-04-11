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Спортсмены турклуба «Азимут» - призеры фестиваля «Скитулец-2017»

11 Апреля 2017 10:30
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Фоторепортаж

8 и 9 апреля в Тульской области проходил 12-й весенний фестиваль туристов «Скитулец-2017». Участие в слете приняли спортсмены турклуба «Азимут» при Тверском государственном техническом университете. Основным этапом программы фестиваля стал сплав по паводковой реке Вашана, длина маршрута составила порядка 30 км.

Все тверские участники благополучно дошли до финиша и смогли улучшить свои прошлогодние результаты. В упорной и нелегкой борьбе спортсмены «Азимута» завоевали две медали.

Дмитрий Девицын первенствовал в зачете «Мужской гибридный каяк» (надувной каяк с элементом каркаса), преодолев дистанцию за 4 часа 1 минуту. Алексей Орлов и Никита Соколов заняли второе место в зачете «Мужская гибридная байдарка», справившись с гонкой за 3 часа 39 минут.

 

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Метки: турклуб Азимут Скитулец-2017
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