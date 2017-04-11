В центре Твери из-за съемок фильма перекроют улицу

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города Твери.
В документе сообщается, что 11 апреля в городе пройдут съемки художественного фильма «Министерство», в связи с чем с 16.00 до 18.00 будет перекрыта улица Вольного Новгорода. А именно движение и парковка всех видов транспорта будут запрещены на участке от Тверского проспекта до набережной Степана Разина.
Комментарии (5)
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hell
11.04.2017 10:48
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Szpilki
11.04.2017 11:21
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hell
11.04.2017 11:31
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Dimmmer69
11.04.2017 11:26
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hell
11.04.2017 11:59
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