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В центре Твери из-за съемок фильма перекроют улицу

11 Апреля 2017 10:26
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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города Твери.

В документе сообщается, что 11 апреля в городе пройдут съемки художественного фильма «Министерство», в связи с чем с 16.00 до 18.00 будет перекрыта улица Вольного Новгорода.  А именно движение и парковка всех видов транспорта будут запрещены на участке от Тверского проспекта до набережной Степана Разина.

 

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Метки: перекрытие движения перекрыто движение министерство фильм министерство
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Комментарии (5)

  • hell 
    Объясните мне с моим территориальным кретинизмом, что за участок от Тверского пр-та до наб. С. Разина? Может от Тверского пр-та до Советской площади, практически вся ул. В. Новгорода? Может быть еще от В. Новгорода до С. Разина? А еще, в будний день, да в такое время перекрывать в данном месте движение- бред! Советская уйдет в перезагруз...
    11.04.2017 10:48
    0 | 4

    • Szpilki 
      От аптеки до к-ра Звезда.
      11.04.2017 11:21
      0 | 2

      • hell 
        Спасибо, поняла...) Тогда наверное правильнее было написать от Тверского до  Свободного...
        11.04.2017 11:31
        0 | 1

    • Dimmmer69 
      Выбор времени для съемок - фееричное, нет, сказочное долбо@#$ство.
Слов нет. Организаторам съемок зачтётся в карму от водителей.
      11.04.2017 11:26
      0 | 2

      • hell 
        И съемки в Твери продлятся до 16 сентября этого года... Так что еще не раз что-нить где-нить перекроют...
        11.04.2017 11:59
        0 | 1
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