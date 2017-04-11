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Житель Твери причинил ущерб природе почти на 18 млн рублей

11 Апреля 2017 10:08
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На 52-летнего жителя Твери заведено уголовное дело по статье 246 УК РФ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, он в период с 25.07. 2014 по 10.06.2015 на участке  около деревни Осекино Бурашевского сельского поселения с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства производил незаконные земельные работы. Мужчина добывал песок, что повлекло негативное воздействие на окружающую природную среду.

Общий материальный ущерб, причиненный природе, оставил 17 млн. 714 тыс. рублей.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: ущерб окружающей среде ущерб природе добыча песка
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Комментарии (3)

  • sad 
    там все леса теперь в карьерах. вероятно, не он один там добывает..
    11.04.2017 10:11
    0 | 5

    • pessimist 
      Этот выбран в качестве сакральной жертвы. Кстати, даже если суд и обяжет его возместить многомиллионный ущерб, то совершенно не факт, что данное будет исполнено.
      11.04.2017 12:03
      0 | 2

  • Net. 
    Очень интересно каков будет финал!? Подписка о невыезде явный признак "символического" наказания. Либо кому то заслал, либо чей то сват-брат. Вряд ли он внес в казну размер ущерба на восстановление разрушенной земли. Отловить и закопать, там же! По моему это справедливо!
    11.04.2017 10:50
    0 | 1
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