Житель Твери причинил ущерб природе почти на 18 млн рублей

На 52-летнего жителя Твери заведено уголовное дело по статье 246 УК РФ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, он в период с 25.07. 2014 по 10.06.2015 на участке около деревни Осекино Бурашевского сельского поселения с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства производил незаконные земельные работы. Мужчина добывал песок, что повлекло негативное воздействие на окружающую природную среду.

Общий материальный ущерб, причиненный природе, оставил 17 млн. 714 тыс. рублей.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.