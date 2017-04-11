Под Тверью сгорела фура

ЧП произошло 10 апреля вечером. В поселке «Заволжский» около кафе "Суховъ" дотла сгорел большегруз. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник, из-за чего машина вспыхнула. Но есть и другие версии случившегося, якобы сначала взорвалось колесо, и из-за него вспыхнул и сам большегруз.

К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Водитель успел выпрыгнуть из кабины, что и спасло ему жизнь.

Фото и видео из группы «Подслушано у водителей. Тверь»

Автор Серёжа Преснов

Автор видео Ольга Кузнецова и Александр Маркевич