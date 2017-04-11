В Тверской области увеличились субсидии за молоко

В 2017 году в Тверской области субсидии сельхозпроизводителям за 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку молока увеличились на 20%, до 1 рубля 37 копеек (в прошлом году 1,07 руб.).

В Тверской области молочное животноводство является одним из приоритетных направлений АПК.

В Тверской области недавно введены в эксплуатацию животноводческие комплексы АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на 6000 голов и ЗАО «Калининское» на 500 голов. По данным Министерства сельского хозяйства региона, в ближайшее время ЗАО «Калининское» планирует строительство еще одного животноводческого комплекса на 500 голов.

В регионе реализуется крупный инвестпроект ООО «Николаевская ферма». Предусмотрено строительство молокоперерабатывающего завода для выпуска цельномолочной продукции, создание сырного производства, цеха детского питания, молочной товарной фермы на 3500 голов КРС.

Первый этап проекта уже реализован. Введен в эксплуатацию завод по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки. Новые промышленные площадки по переработке молока запущены и в АО «Агрофирма Дмитрова Гора», где производится до 200 тонн молока в сутки.

Надой молока в Тверской области за прошедшие пять лет увеличился на 20% – с 3670 кг до 4 380 кг. Сообщает Пресс-служба Правительства Тверской области