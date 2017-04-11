tvernews.ru
11 апреля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области увеличились субсидии за молоко

11 Апреля 2017 09:21
Автор:

В 2017 году в Тверской области субсидии сельхозпроизводителям  за 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку молока увеличились на 20%, до 1 рубля 37 копеек (в прошлом году 1,07 руб.).

В Тверской области молочное животноводство является одним из приоритетных направлений АПК.

В Тверской области недавно введены в эксплуатацию животноводческие комплексы АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на 6000 голов и ЗАО «Калининское» на 500 голов. По данным Министерства сельского хозяйства региона, в ближайшее время ЗАО «Калининское» планирует строительство еще одного животноводческого комплекса на 500 голов.

В регионе реализуется крупный инвестпроект ООО «Николаевская ферма». Предусмотрено строительство молокоперерабатывающего завода для выпуска цельномолочной продукции, создание сырного производства, цеха детского питания, молочной товарной фермы на 3500 голов КРС.

Первый этап проекта уже реализован. Введен в эксплуатацию завод по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки. Новые промышленные площадки по переработке молока запущены и в АО «Агрофирма Дмитрова Гора», где производится до 200 тонн молока в сутки.

Надой молока в Тверской области за прошедшие пять лет увеличился на 20% – с 3670 кг до 4 380 кг. Сообщает  Пресс-служба Правительства Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: молоко субсидии за молоко фермы
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
89

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери собирают деньги «Детям Донбасса»

2017-04-05 17:13
45

Анна Шулькевич из Тверской области вышла в финал конкурса "Королева Рунета 2017"

2017-04-07 13:37
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100