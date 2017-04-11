10 апреля в Тверской области ДТП с пострадавшими не было

За прошедшие сутки 10 апреля в Тверской области дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. УГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
За прошедшие сутки 10 апреля в Тверской области дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. УГИБДД напоминает всем участникам дорожного движения, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
|2017-04-08 09:55
|2017-04-04 13:46
|2017-04-10 18:27
|2017-04-04 19:46
|2017-04-06 14:24
|2017-04-05 17:13
Комментарии (4)
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future
11.04.2017 13:38
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