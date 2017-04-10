В Твери задержали серийных воров автомобильных аккумуляторов

В полицию несколько сообщений от жителей Твери по поводу краж. Во всех случаях сообщали о том, что ночью из их автомобилей, припаркованных у дома, неизвестные похитили аккумуляторные батареи. Было установлено, что злоумышленники предварительно взламывали автомобили. Ущерб для каждого потерпевшего составил от 7 до 17 тысяч рублей.

Экспертами-криминалистами на месте изъяли следы и микрочастицы. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет – жители Рамешковского района и города Твери. Один из фигурантов ранее уже попадал в поле зрения сотрудников полиции.

Подозреваемые задержаны. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцам.

По имеющимся у оперативников данным подозреваемый причастны еще к нескольким аналогичным кражам, совершенным на территории областного центра. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие.