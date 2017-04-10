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Росавиация предупреждает о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию

10 Апреля 2017 20:06
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Российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Росавиация просит авиакомпании "принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ". Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом, сообщает  ТАСС

Туроператоры, которые работают по турецкому направлению, рассказали, что письмо, полученное ими от Росавиации, не является руководством к действию, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку», — отметил один из экспертов отрасли.

Как прокомментировали "Вестнику АТОР" в одной из авиакомпаний, осуществляющих перевозку в том числе и на турецком направлении: "Как летали, так и летаем".

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Метки: отдых турция чартеры
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Комментарии (5)

  • Uylo_Yobannen 
    Я что-то пропустил? Подлый Эрдоган сбил ещё один российский самолёт?
    10.04.2017 21:06
    0 | 2

    • buch 
      Вытаскиваем очередной нож из спины. Турция аплодисментами встретила ракетную атаку Сирии.
      Прикрепленные изображения:
      10.04.2017 21:32
      0 | 2

      • ku-10 
        То есть теперь должны опечалиться человеки купившие путёвки в Турцию? Опять из-за политических игр пострадают обычные граждане.
        10.04.2017 21:41
        0 | 2

  • ku-10 
    Наша страна стабильно НЕстабильная. ТО дружим с туреками, то враждуем, потом опять дружим, сейчас опять правители что-то мутят. Когда всё это кончится, товарищ Пу?
    10.04.2017 21:25
    0 | 3

  • RSERG 
    А не нужен мне берег турецкий!!!!!!!
    10.04.2017 22:12
    0 | 0
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