Росавиация предупреждает о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию

Российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Росавиация просит авиакомпании "принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ". Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Олегом Климом, сообщает ТАСС

Туроператоры, которые работают по турецкому направлению, рассказали, что письмо, полученное ими от Росавиации, не является руководством к действию, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку», — отметил один из экспертов отрасли.

Как прокомментировали "Вестнику АТОР" в одной из авиакомпаний, осуществляющих перевозку в том числе и на турецком направлении: "Как летали, так и летаем".