Епархия: В Тверской области расчистили источник, которому уже 400 лет

Участники молодежного православного клуба «Фавор» из города Кимры Тверской области убрали и облагородили источник у храма Рождества Богородицы в деревне Абрамово.



Сайт Тверской епархии сообщает, что источник древний и известен со Смутного времени. В 1606 году поляки сожгли село Абрамово и разграбили церковь. Когда они понесли из храма чтимую икону Рождества Богородицы, то внезапно ослепли. Бросив икону на склоне берега Волги, разбежались. Вскоре икону, источавшую необыкновенный свет, подобрали жители села. На месте нахождения образа, над источником, была построена часовня.



