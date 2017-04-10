tvernews.ru
10 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Епархия: В Тверской области расчистили источник, которому уже 400 лет

Епархия: В Тверской области расчистили источник, которому уже 400 лет - ТИА
10 Апреля 2017 19:45
Автор:

Участники молодежного православного клуба «Фавор» из города Кимры Тверской области убрали и облагородили источник у храма Рождества Богородицы в деревне Абрамово.
 
Сайт Тверской епархии сообщает, что источник древний и известен со Смутного времени. В 1606 году поляки сожгли село Абрамово и разграбили церковь. Когда они понесли из храма чтимую икону Рождества Богородицы, то внезапно ослепли. Бросив икону на склоне берега Волги, разбежались. Вскоре икону, источавшую необыкновенный свет, подобрали жители села. На месте нахождения образа, над источником, была построена часовня.
 
 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: епархия источник тверская епархия
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Живее всех живых

2017-04-08 09:55
139

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
93

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
75

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
71

Тверские перевозчики рассказали, почему в городе на дорогах творится хаос

2017-04-07 10:12
59

Конец никам!?

2017-04-10 18:27
55

В Твери взорвали подозрительный чемодан

2017-04-06 14:24
46

В Твери собирают деньги «Детям Донбасса»

2017-04-05 17:13
45

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100