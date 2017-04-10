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В 2017 году на создание комфортной городской среды Тверской области выделят 320 млн рублей

10 Апреля 2017 18:48
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11 апреля 2017 года одним из основных вопросов заседания правительства Тверской области станет распределение субсидий среди муниципальных образований на формирование современной городской среды.

В этом году регион стал одним из участников федерального проекта, разработанного по инициативе президента России Владимира Путина.

Проект предусматривает активное участие граждан в благоустройстве населенных пунктов.

Всего в этом году в Тверской области на реализацию муниципальных программ по созданию комфортной городской среды будет направлено около 320 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Также на заседании регионального правительства будут распределены субсидии на обустройство парков. Ряд вопросов повестки дня связан с реализацией государственной программы «Социальная защита и поддержка населения Тверской области на 2017-2022 годы». Предполагается выделение дополнительных средств на компенсацию людям старшего возраста расходов на капитальный ремонт, а также на решение жилищного вопроса для многодетных семей, социальных работников и сельских учителей.

Кроме того, будут рассмотрены меры поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщает правительство Тверской области

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Метки: владимир путин комфортная городская среда
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Комментарии (5)

  • Uylo_Yobannen 
    Прибыльное, однако, дело - комфортную городскую среду создавать.
    10.04.2017 20:45
    0 | 3

    • MikeH 
      Еще бы знать для кого... 
Кстати, поздравляем меня и город. 
Центр Прикладной Урбанистики - теперь и в Твери.
      10.04.2017 21:02
      0 | 0

      • Uylo_Yobannen 
        Я, конечно, поздравляю, - для хорошего человека не жалко. Однако, касаемо практической полезности данного центра имею некие сомнения.
        10.04.2017 21:09
        0 | 0

        • MikeH 
          Спасибо за "хорошего человека".
Все сомнения и идеи всегда можно обсудить по почте, телефону или при личной встрече.
Просто если не я, то кто? Я помогал когда готовили концепцию развития Торжка через туризм, и сейчас там частично задействован. 
Я живу в Твери, я смотрю на Тверь и понимаю что тут богатейший потенциал, что даже сейчас тут много чего можно и нужно сделать. Но кто это сделает? 
Некому. Поэтому я. 
ЛУГ - он про другое. Он про дороги, благоустройство, разметку, парковки.
ЦПУ - это про горожан. Как вовлекать их, вдохновлять и помогать им. 
Про то, каким может быть город и как его таким сделать.
Как-то так.
          10.04.2017 21:43
          0 | 0

  • MikeH 
    .
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    10.04.2017 21:00
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