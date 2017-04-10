В 2017 году на создание комфортной городской среды Тверской области выделят 320 млн рублей

11 апреля 2017 года одним из основных вопросов заседания правительства Тверской области станет распределение субсидий среди муниципальных образований на формирование современной городской среды.

В этом году регион стал одним из участников федерального проекта, разработанного по инициативе президента России Владимира Путина.

Проект предусматривает активное участие граждан в благоустройстве населенных пунктов.

Всего в этом году в Тверской области на реализацию муниципальных программ по созданию комфортной городской среды будет направлено около 320 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Также на заседании регионального правительства будут распределены субсидии на обустройство парков. Ряд вопросов повестки дня связан с реализацией государственной программы «Социальная защита и поддержка населения Тверской области на 2017-2022 годы». Предполагается выделение дополнительных средств на компенсацию людям старшего возраста расходов на капитальный ремонт, а также на решение жилищного вопроса для многодетных семей, социальных работников и сельских учителей.

Кроме того, будут рассмотрены меры поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщает правительство Тверской области