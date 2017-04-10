На строительство развязки на станции Чуприяновка необходимо 890 млн. рублей

10 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с начальником филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога Владимиром Голоскоковым. Стороны обсудили вопросы развития железнодорожного движения в регионе, строительства и ремонта объектов инфраструктуры.

- Через Тверскую область проходят самые крупные железнодорожные артерии Центрального Федерального округа. Здесь находится и много других путей, не все из которых достаточно загружены. Увеличение их грузооборота – задача, над которой предстоит работать, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Еще одно направление сотрудничества – развитие пассажирских перевозок, создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры. В Тверской области разработана концепция развития территории железнодорожного вокзала Твери с учетом перспектив реализации проектов Тверь-Сити и Тверь-Экспо. Один из этапов этого проекта – строительство надземного пешеходного перехода европейского уровня на станции Тверь.

Компания ОАО "РЖД" в лице Октябрьской железной дороги традиционно остаётся надежным партнером Тверской области – заверил Владимир Голоскоков. По его словам, в 2016 году компания выполнила все свои обязательства в транспортном обеспечении перед жителями и экономикой субъекта РФ. Наряду с ростом объемов перевозок, положительная динамика отмечена и в увеличении объема взносов в бюджет региона.

Стороны договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества, направленного на улучшение транспортного обслуживания жителей Тверской области и социально-экономическое развитие региона.

C участием ОАО «РЖДстрой» ведется строительство развязки на станции Чуприяновка в Калининском районе. Современный подземный тоннель обеспечит проезд автотранспорта, экстренных служб, переход жителей через ж/д пути вне зависимости от движения высокоскоростных поездов. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета выделяется более 596 млн рублей. Всего на строительство требуется около 890 млн рублей. В 2016 году региону было направлено 300 млн рублей, сообщает правительство Тверской области