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В Твери на овощебазе нашли 360 кг нелегальных томатов и яблок

10 Апреля 2017 17:58
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10 апреля Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Твери провело рейдовое мероприятие на плодоовощных базах на бульваре Цанова и улице Коминтерна, сообщает пресс-служба ведомства.

Они выявили 260 кг свежих томатов из Турции и 100 кг яблок из Польши. Документы, подтверждающие фитосанитарное состояние этих овощей и фруктов, предоставлены не были. Кроме того, растительная продукция из Турции и Польши запрещена к ввозу на территорию РФ. В отношении этих продуктов приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

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Метки: запрещённые продукты тверские овощебазы управление россельхознадзора по тверской и псковской областям
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Комментарии (7)

  • Хулио 
     в заголовке -«нашли 360 томатов и яблок»? чего, штук килограмм тонн?
    Прикрепленные изображения:
    10.04.2017 18:13
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    То ,что уничтожают импортные яблоки,правильно.Они пропитаны парафином и дифинилом.Если поджечь кожуру такого яблока,то очень хорошо горит.
    10.04.2017 18:56
    0 | 0

    • hell 
      Так  и в магазинах полно таких пропитанных...
      10.04.2017 19:37
      0 | 1

  • mednoe521 
    А где остальные ? Остальные, что легальные?
    10.04.2017 19:45
    0 | 1

    • vepr76 
      Остальные Крот успел реализовать :)
      10.04.2017 19:54
      0 | 3

  • osel star 
    наконец-то кротом займутся компетентные органы, может даже и ОБХСС
    10.04.2017 21:24
    0 | 1

  • konbur 
    А может, нашли две нелегальные овощебазы?
    10.04.2017 21:25
    0 | 2
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