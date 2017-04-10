В Твери на овощебазе нашли 360 кг нелегальных томатов и яблок

10 апреля Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Твери провело рейдовое мероприятие на плодоовощных базах на бульваре Цанова и улице Коминтерна, сообщает пресс-служба ведомства.

Они выявили 260 кг свежих томатов из Турции и 100 кг яблок из Польши. Документы, подтверждающие фитосанитарное состояние этих овощей и фруктов, предоставлены не были. Кроме того, растительная продукция из Турции и Польши запрещена к ввозу на территорию РФ. В отношении этих продуктов приняты меры в соответствии с законодательством РФ.