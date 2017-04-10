В Твери начались субботники

8 апреля в Твери прошел первый субботник. На уборку вышли сотрудники администрации Твери, муниципальных предприятий, а также жители города. Наводили порядок на 20 территориях общего пользования: скверы, парки, а также пустыри за образовательными учреждениями, домами и предприятиями. За один день вывезли 300 кубометров мусора, это примерно 400 контейнеров. Вывоз мусора организовали управляющие компании.

– Тех, кто мусорит, всегда больше, чем тех, кто убирает, – посетовал и.о. заместителя главы администрации Твери Юрий Жуковин, принявший участие в субботнике. – Поэтому одним дворникам не справится. Чтобы сделать наш город чище и комфортнее, нужно объединить усилия всех жителей Твери.

Субботники будут проводиться до конца месяца. Следующий пройдет в четверг – он был перенесён в связи с Пасхой.

Территории, внесённые в план уборки на 13 апреля:

Заволжский район:

Березовая роща напротив ГНУ «ВНИПТИМЛ» (пр-т Комсомольский д.17/56)

Зеленая зона по ул. Туполева, д. №№ 116, 118 - поворот на Сахарово

Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо

ул. Фрунзе (зеленая зона напротив домов №№ 2-16)

ул. 2-я Грибоедова (березовая роща)

Зеленая зона вдоль р. Соминка (от ул. С.-Степанова до ул. Благоева)

Наб. р. Тверца (от Речного вокзала до Новотверецкого моста)

Московский район:

Микрорайон «Южный», трамвайное кольцо на Левитана

Бурашевское ш., зеленые зоны

Пролетарский район:

Разворотное кольцо на пр-те 50 лет Октября, ул. Республиканская

Зеленая зона между д.8 и д.10 по пр-ту 50 лет Октября

Пролетарская наб. (вдоль р. Тьмака), территория у Храма

Территорий за домом № 10/17 на ул. Строителей

Мигаловская набережная

ул. Тимирязева (наб. р. Тьмака)

Центральный район:

Свободный пер., дом № 1, 1Г (откосы, зеленая зона, спортивная площадка)

зеленые насаждения береговая линия р. Тьмака (в районе рынка)

пойма р. Тьмака со стороны Центрального рынка

Перчатки и мусорные пакеты в местах плановой уборки будут выдаваться на месте. Все субботники стартуют в 10 ч. Сообщает Управление информации администрации города Твери