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В Твери начались субботники

В Твери начались субботники - ТИА
10 Апреля 2017 17:42
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Фоторепортаж

8 апреля в Твери прошел первый субботник. На уборку вышли сотрудники администрации Твери, муниципальных предприятий, а также жители города. Наводили порядок  на 20 территориях общего пользования: скверы, парки, а также пустыри за образовательными учреждениями, домами и предприятиями. За один день вывезли 300 кубометров мусора, это примерно 400 контейнеров. Вывоз мусора организовали управляющие компании.

Тех, кто мусорит, всегда больше, чем тех, кто убирает, – посетовал и.о. заместителя главы администрации Твери Юрий Жуковин, принявший участие в субботнике. – Поэтому одним дворникам не справится. Чтобы сделать наш город чище и комфортнее, нужно объединить усилия всех жителей Твери.

Субботники будут проводиться до конца месяца. Следующий пройдет в четверг – он был перенесён в связи с Пасхой.

Территории, внесённые в план уборки на 13 апреля:

Заволжский район:

  • Березовая роща напротив ГНУ «ВНИПТИМЛ» (пр-т Комсомольский д.17/56)
  • Зеленая зона по ул. Туполева, д. №№ 116, 118 - поворот на Сахарово
  • Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо
  • ул. Фрунзе (зеленая зона напротив домов №№ 2-16)
  • ул. 2-я Грибоедова (березовая роща)
  • Зеленая зона вдоль р. Соминка (от ул. С.-Степанова до ул. Благоева)
  • Наб. р. Тверца (от Речного вокзала до Новотверецкого моста)

Московский район:

  • Микрорайон «Южный», трамвайное кольцо на Левитана
  • Бурашевское ш., зеленые зоны

Пролетарский район:

  • Разворотное кольцо на пр-те 50 лет Октября, ул. Республиканская
  • Зеленая зона между д.8 и д.10 по пр-ту 50 лет Октября
  • Пролетарская наб. (вдоль р. Тьмака), территория у Храма
  • Территорий за домом № 10/17 на ул. Строителей
  • Мигаловская набережная
  • ул. Тимирязева (наб. р. Тьмака)

Центральный район:

  • Свободный пер., дом № 1, 1Г (откосы, зеленая зона, спортивная площадка)
  • зеленые насаждения береговая линия р. Тьмака (в районе рынка)
  • пойма р. Тьмака со стороны Центрального рынка

Перчатки и мусорные пакеты в местах плановой уборки будут выдаваться на месте. Все субботники стартуют в 10 ч. Сообщает Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: субботники Юрий Жуковин
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Комментарии (3)

  • MikeH 
    Я видел этот текст без каментов! :-)
    10.04.2017 18:07
    0 | 1

  • Бертран 
    Администрация задала хороший почин и дело чести нашего народа подхватить его с воодушевлением и задором. Город должен быть чистым, господа!
    10.04.2017 18:31
    3 | 0

  • Dobry кrtek 
    Руденю, нагружающего товарняк мусором покажут? А Корзина, несущего маленький сучок, ибо справка-медотвод?
    10.04.2017 19:21
    0 | 6
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