В Твери начались субботники

8 апреля в Твери прошел первый субботник. На уборку вышли сотрудники администрации Твери, муниципальных предприятий, а также жители города. Наводили порядок на 20 территориях общего пользования: скверы, парки, а также пустыри за образовательными учреждениями, домами и предприятиями. За один день вывезли 300 кубометров мусора, это примерно 400 контейнеров. Вывоз мусора организовали управляющие компании.
– Тех, кто мусорит, всегда больше, чем тех, кто убирает, – посетовал и.о. заместителя главы администрации Твери Юрий Жуковин, принявший участие в субботнике. – Поэтому одним дворникам не справится. Чтобы сделать наш город чище и комфортнее, нужно объединить усилия всех жителей Твери.
Субботники будут проводиться до конца месяца. Следующий пройдет в четверг – он был перенесён в связи с Пасхой.
Территории, внесённые в план уборки на 13 апреля:
Заволжский район:
- Березовая роща напротив ГНУ «ВНИПТИМЛ» (пр-т Комсомольский д.17/56)
- Зеленая зона по ул. Туполева, д. №№ 116, 118 - поворот на Сахарово
- Ул. Хрустальная – трамвайное кольцо
- ул. Фрунзе (зеленая зона напротив домов №№ 2-16)
- ул. 2-я Грибоедова (березовая роща)
- Зеленая зона вдоль р. Соминка (от ул. С.-Степанова до ул. Благоева)
- Наб. р. Тверца (от Речного вокзала до Новотверецкого моста)
Московский район:
- Микрорайон «Южный», трамвайное кольцо на Левитана
- Бурашевское ш., зеленые зоны
Пролетарский район:
- Разворотное кольцо на пр-те 50 лет Октября, ул. Республиканская
- Зеленая зона между д.8 и д.10 по пр-ту 50 лет Октября
- Пролетарская наб. (вдоль р. Тьмака), территория у Храма
- Территорий за домом № 10/17 на ул. Строителей
- Мигаловская набережная
- ул. Тимирязева (наб. р. Тьмака)
Центральный район:
- Свободный пер., дом № 1, 1Г (откосы, зеленая зона, спортивная площадка)
- зеленые насаждения береговая линия р. Тьмака (в районе рынка)
- пойма р. Тьмака со стороны Центрального рынка
Перчатки и мусорные пакеты в местах плановой уборки будут выдаваться на месте. Все субботники стартуют в 10 ч. Сообщает Управление информации администрации города Твери
Комментарии (3)
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Dobry кrtek
10.04.2017 19:21
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